Eski adıyla Steaua Bükreş olarak bilinen FCSB, Romanya futbolunun en başarılı kulübü konumunda bulunuyor. 1986 yılında Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanarak Doğu Bloku'ndan bu başarıya ulaşan ilk takım olma unvanını elde eden Rumen ekibi, köklü tarihi ve Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkat çekiyor.

FCSB'nin açılımı nedir ve neden isim değiştirdi?

FCSB, "Fotbal Club FCSB" kelimelerinin kısaltmasıdır. Kulüp 1947'de Romanya ordusuna bağlı bir spor kulübü olarak "Steaua București" adıyla kuruldu. Romence'de "yıldız" anlamına gelen Steaua ismi, kulübün amblemindeki kırmızı yıldızdan geliyordu.

1998 yılında kulüp özelleştirildi ve iş adamı Gigi Becali'nin kontrolüne geçti. Ancak Romanya Savunma Bakanlığı, Steaua isminin ve logosunun kullanım hakkının kendilerine ait olduğunu iddia ederek dava açtı. Uzun süren hukuki mücadelenin ardından mahkeme, kulübün Steaua adını ve amblemini kullanamayacağına hükmetti. Bunun üzerine kulüp 30 Mart 2017'de zorunlu olarak FCSB adını aldı.

FCSB kaç kez şampiyon oldu hangi kupaları kazandı?

FCSB, Romanya futbol tarihinin en başarılı kulübü olarak tarihe geçti. Kulübün kazandığı başlıca kupalar şöyle sıralanıyor: 26 Romanya Ligi şampiyonluğu, 24 Romanya Kupası şampiyonluğu, 6 Romanya Süper Kupası şampiyonluğu, 1 Şampiyon Kulüpler Kupası (1986) ve 1 UEFA Süper Kupası (1986) bulunuyor.

1986 yılında tarihi başarıya imza atan Rumen ekibi, Sevilla'daki finalde İspanyol devi Barcelona'yı penaltılarla 2-0 yenerek Avrupa'nın en prestijli kupasını müzesine götürdü. Efsanevi kaleci Helmut Duckadam'ın dört penaltıyı üst üste kurtarması futbol tarihine geçti. Aynı yıl Dinamo Kiev'i yenerek UEFA Süper Kupası'nı da kazanan takım, 1989'da ise Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde AC Milan'a 4-0 yenildi.

FCSB'nin kadro değeri ne kadar?

FCSB'nin güncel kadro değeri Transfermarkt verilerine göre yaklaşık 35-40 milyon euro civarında bulunuyor. Fenerbahçe'nin kadro değerinin 200 milyon euronun üzerinde olduğu düşünüldüğünde, Türk ekibi rakibine karşı ciddi bir üstünlüğe sahip görünüyor.

Rumen ekibinin teknik direktörlüğünü Kıbrıslı Yunan Ilias Charalambous yapıyor. Takımın en değerli oyuncuları arasında Darius Olaru, Florin Tănase ve kaleci Ștefan Târnovanu yer alıyor. Kulüp başkanı ve sahibi Gigi Becali, Romanya'nın en tartışmalı iş adamlarından biri olarak biliniyor.

FCSB-Fenerbahçe maçı ne zaman ve hangi kanalda?

FCSB-Fenerbahçe maçı 29 Ocak 2026 Perşembe günü oynanacak. Maç Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Karşılaşma Romanya'nın başkenti Bükreş'teki 55.600 kişilik Arena Națională'da (Ulusal Arena) gerçekleşecek.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi lig aşamasında 7 maç sonunda 11 puanla 12. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler için bu maç adeta "tamam mı devam mı" sınavı niteliğinde. Galibiyet halinde puanını 14'e yükselterek play-off turunu garantileyecek olan Fenerbahçe, aynı zamanda ilk 8'e girme şansını da koruyacak.

FCSB'nin Türk takımlarıyla geçmişi nasıl?

FCSB (eski adıyla Steaua Bükreş), Türk takımlarıyla geçmişte birçok kez karşılaştı. 1997-98 sezonunda UEFA Kupası 1. turunda Fenerbahçe ile eşleşen Rumen ekibi, Bükreş'teki maçı 0-0 berabere bitirdikten sonra İstanbul'da sarı-lacivertlileri 2-1 yenerek turu geçmişti.

Galatasaray'ı iki kez eleyen Steaua, Beşiktaş'ı da UEFA Kupası'nda mağlup etme başarısı gösterdi. Dolayısıyla Türk futbolu açısından zorlu bir rakip olarak değerlendiriliyor.

FCSB nasıl bir takım?

FCSB, tarihinde Avrupa kupalarına katılma alışkanlığı olan tecrübeli bir Rumen ekibi. 1986-1989 yılları arasında kendi liginde üst üste 104 maç yenilmeyerek ulaşılması güç bir rekorun da sahibi olan kulüp, Gheorghe Hagi, Miodrag Belodedici, Marius Lăcătuș gibi dünya futboluna önemli isimler kazandırdı.

Kulüp renklerini kırmızı ve mavi olarak belirleyen FCSB, ezeli rakibi Dinamo Bükreş ile oynadığı "Ebedi Derbi" maçlarıyla Romanya'nın en büyük rekabetine sahip. Ayrıca CFR Cluj ile son yıllarda şampiyonluk mücadelesi vererek yeni bir rekabet de oluşturdu. Maçlarını oynayan Arena Națională, 2012 UEFA Avrupa Ligi finaline de ev sahipliği yapmış modern bir stat olarak öne çıkıyor.