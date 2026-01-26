Sosyal medyada Kerem Aktürkoğlu'nun saçlarındaki değişim dikkat çekti. Özellikle ön bölgedeki saç çizgisinin daha dolgun görünmesi, taraftarların "saç ektirdi mi" sorusunu sormasına neden oldu. Daha önce Beşiktaş'ta forma giyen Aboubakar'ın saç ekimi sonrası performans düşüşü yaşaması da bu tartışmayı alevlendirdi.

Kerem Aktürkoğlu'nun performansı neden düştü

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayı giydikten sonra istenen performansı sergileyemiyor. Özellikle son Başakşehir maçında oyuna girmesine rağmen takıma hiçbir katkı sağlayamaması eleştirileri artırdı. Yıldız oyuncunun sahadaki isteksiz tavırları da dikkatlerden kaçmadı.

Performans düşüşünün nedenleri arasında fiziksel yorgunluk ve yanlış planlama iddiaları öne çıkıyor. Ayrıca saç ekimi operasyonunun mental olarak odaklanma ve dinlenme sürecini etkileyip etkilemediği de tartışma konusu oldu.

Saç ekimi performansı etkiler mi

Uzmanlar, saç ekimi operasyonunun fiziksel olarak performansı doğrudan etkilemediğini ancak iyileşme sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar olduğunu belirtiyor. Operasyon sonrası birkaç hafta yoğun fiziksel aktiviteden kaçınılması öneriliyor. Bu süreçte terleme ve aşırı efor, ekilen köklere zarar verebiliyor.

Kerem Aktürkoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında

Muhammed Kerem Aktürkoğlu, 21 Ekim 1998 tarihinde Kocaeli'de doğdu. 1.73 metre boyundaki sol kanat oyuncusu, futbol kariyerine İstanbul Başakşehir altyapısında başladı. Gölcükspor ve Hisareynspor'da forma giydikten sonra 2020 yılında Galatasaray'a transfer oldu.

Galatasaray'da 2023 ve 2024 yıllarında arka arkaya iki Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Aktürkoğlu, 2024 yılının Eylül ayında 12 milyon euro karşılığında Portekiz'in Benfica takımına transfer oldu. Benfica formasıyla Şampiyonlar Ligi play-off turunda eski rakibi Fenerbahçe'ye attığı golle dikkat çekti.

1 Eylül 2025 tarihinde 22.5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye imza atan Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayı giydi. Milli takımda da forma giyen oyuncu, EURO 2020 ve EURO 2024 kadrolarında yer aldı. "Kerem Potter" lakabıyla tanınan futbolcu, gol sevincinde Harry Potter filmlerinden esinlenerek "Expelliarmus" büyüsünü taklit ediyor.