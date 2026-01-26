UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında oynanacak Manchester City–Galatasaray mücadelesini İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Manchester City-Galatasaray maçı ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 8. haftasında Galatasaray, 28 Ocak Çarşamba günü TSİ 23.00’te deplasmanda Manchester City’ye konuk olacak. Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu’ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez’in yardımcı hakemliklerini Jose Naranjo ile Diego Sanchez Rojo üstlenirken, dördüncü hakem olarak Jose Luis Munuera görev yapacak. Mücadelenin VAR hakemi Carlos del Cerro Grande, AVAR hakemi ise Robert Schröder olacak.