Son Mühür- Yaklaşan All Star öncesi bu sezonun MVP adayları arasında yer alan Alperen Şengün bir kez daha kalitesini sahaya yansıtmayı başardı.

Ayak bileğinden geçirdiği sakatlık sonrası eski formunu yakalamakta zorlandığı görülen Alperen'in Kevin Durant'la birlikte ağırlığını koyduğu karşılaşmada ikili toplamda 66 sayıya ulaşan bir performans sergildedi.

Memphis Grizzlies'i ağırlayan Houston'da 34 dakika sahada kalan Alperen karşılaşmayı 33 sayı, 9 ribaund, 6 asist ve 1 top çalmayla tamamladı.



Kevin Durant'ın temposu düşmüyor...



37 yaşına gelmesine rağmen bu sezon sergilediüi performansla dikkat çeken Kevin Durant 33 sayı, 8 ribaund, 2 asist ve 1 blokla Alperen'le birlikte takımın en başarılı ismi olarak öne çıktı.

Amen Thompson ve Jabari Smith Jr.'ın 8 sayıda kaldığı gecede Tari Eason 17 sayı ve 7 ribaundla oynadı.



Memphis'tw Jaren Jackson Jr. ve Santi Aldama 17 sayıyla oynamasına rağmen yenilgiyi önleyemedi.

Bu sezon yirmi sekizinci galibiyetine ulaşan Houston, Oklahoma'nın zirvede olduğu Batı Konferansı'nda Spurs ve Nuggets'ın ardından dördüncü sırada yer alıyor.