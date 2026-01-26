Son Mühür- Geçtiğimiz sezona damgasını vuran Oklahoma City Thunder favori olarak çıktığı karşılaşmada Doğu Konferansı'nın güçlü ekibi Toronto Raptors'a boyun eğmekten kurtulamadı.

Geçtiğimiz sezonun MVP'si ve bu sezonun da en öenmli favorisi olan Shasi Gilgeous Alexander'ın 24 sayı, 3 ribaund, 6 asist, 1 top çalma ve 2 blokla oynadığı gecede gülen taraf 101-103'lük skorla Toronto oldu.

All Star yarışmasında Alperen Şengün'ün önünde olması nedeniyle şaşırtan Chet Holmgren karşılaşmayı 11 sayı, 10 ribaundla tamamladı.

Toronto'da Immanuel Quıckly 23 sayıyla galibiyette öne çıkan isim olmayı başardı.



Spurs'da işler yolunda gitmiyor...



Victor Wembanyama'nın 16 sayı, 16 ribaund ve 4 blokla oynadığı karşılaşmada ligin zayıf ekiplerinden New Orleans Pelicans'ı ağırlayan Spurs, sahadan 102-111'lik skorla mağlup ayrılmaktan kurtulamadı.

Pelicans'da 24 sayı, 10 ribaund ve 4 asistle oynayan Zion Willams'la, 24 sayı, 10 ribaund, 4 asist ve 1 top çalmayla oynayan Saddig Bey galibiyete en önemli katlkı sağlayan oyuncular olmayı başardı.

NBA'de gecenin sonuçları...



Timberwolves- Warriors: 85-111

Bucks- Mawericks: Ertelendi

Suns- Heat: 102-111

Spurs- Pelicans: 95-104

Thunder- Raptors: 101-103

Clippers- Nets: 126-89

Pistons- Kings: 139-116