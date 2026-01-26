Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Eyüpspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş, sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılarak zirve yürüyüşündeki istikrarını korudu. İstanbul temsilcisi karşısında alınan bu sonuç, siyah-beyazlıların mağlubiyet yüzü görmediği periyodu daha da anlamlı hale getirdi. Saha içi organizasyonu ve dirençli futboluyla dikkat çeken "Kara Kartal", hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası kulvarında çıktığı son 10 resmi müsabakada rakiplerine geçit vermeyerek gövde gösterisi yaptı.

Süper Lig’de bileği bükülmeyen bir kartal tablosu

Siyah-beyazlı ekibin ligdeki performansı, şampiyonluk yolunda umut verici sinyaller vermeye devam ediyor. Süper Lig’de oynadığı son 8 maçta mağlubiyet almayan Beşiktaş, bu süreçte oyun disiplininden taviz vermedi. Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ve Kayserispor karşısında kritik galibiyetler elde ederek hanesine 3’er puan yazdıran Kartal; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor ve son olarak Eyüpspor ile berabere kalarak zorlu deplasmanlardan ve kritik virajlardan yenilmeden dönmeyi başardı. Puan cetvelindeki istikrarını koruyan ekip, rakiplerinin takıldığı haftalarda aldığı puanlarla zirve yarışındaki ağırlığını hissettiriyor.

Türkiye Kupası’nda çifte zafer ve sınırsız güven

Beşiktaş’ın bu görkemli serisi sadece lig maratonuyla sınırlı kalmadı. Ziraat Türkiye Kupası’nda da yoluna emin adımlarla devam eden siyah-beyazlılar, kupanın iki kritik eşiğinde hata yapmadı. Özellikle ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında alınan zafer ve Ankara Keçiörengücü karşısındaki net oyun, takımın her iki kulvarda da kupa hedefinden vazgeçmediğini kanıtladı. Kupada oynanan bu iki maçtan da galibiyetle ayrılan İstanbul devi, totalde ulaştığı 10 maçlık mağlubiyet almama serisiyle taraftarlarına güven aşıladı.

Kaybetmeme alışkanlığı

Son haftalarda Beşiktaş'ın en büyük kozu, skor ne olursa olsun oyundan kopmayan ve sahadan en kötü beraberlikle ayrılmayı başaran dirençli yapısı oldu. Eyüpspor karşısında alınan 2-2'lik skor, serinin bozulmasına izin vermediği gibi Beşiktaş'ın mental gücünü de bir kez daha ortaya koydu. Hem defans hattındaki yardımlaşma hem de hücum bölgesindeki yaratıcılıkla beslenen bu yenilmezlik serisi, teknik heyetin ve oyuncu grubunun saha içerisindeki uyumunu net bir şekilde yansıtıyor.