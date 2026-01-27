Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının 8’inci ve son haftasında oynayacağı kritik Manchester City deplasmanı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, İngiltere yolculuğu öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.

Son antrenman Kemerburgaz’da yapıldı

Hazırlıklar, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla sona erdi. Çalışma, dinamik ısınma hareketleriyle başlarken, ardından pas organizasyonlarına ağırlık verildi.

Taktik prova basına kapalı bölümde yapıldı

Antrenmanın basına kapalı bölümünde, Manchester City karşılaşmasına yönelik taktik çalışmalar üzerinde duruldu. Teknik heyetin özellikle savunma-hücum geçişleri ve oyun planı üzerinde yoğunlaştığı öğrenildi.

Lemina çalışmaya sonradan katıldı

Pasaport işlemleri nedeniyle antrenmanın ilk bölümünde yer alamayan Mario Lemina, daha sonra takıma dahil oldu. Gribal enfeksiyon geçiren Yunus Akgün ise çalışmada yer almadı. Oyuncunun durumunun sağlık heyeti tarafından yakından takip edildiği belirtildi.

Galatasaray İngiltere yolcusu

Sarı-kırmızılı kafile, Manchester City maçı için bugün saat 16.30’da İstanbul Havalimanı’ndan İngiltere’ye hareket etti. Galatasaray, zorlu deplasmanda alacağı sonuçla Avrupa arenasındaki yolculuğunu sürdürmeyi hedefliyor.