Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye’nin ev sahipliğinde bölge ülkelerinin dışişleri bakanları ve üst düzey temsilcileri katıldı.

Toplantı, Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde düzenlenirken, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan’dan üst düzey temsilciler ile TDT Genel Sekreteri de görüşmelerde yer aldı. Toplantıda bölgesel gelişmeler ve Türk dünyasında iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Bakanlar bölgesel gelişmeleri değerlendirdi

Toplantıya Ceyhun Bayramov, Ceenbek Kulubayev, Bahtiyor Saidov, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev katıldı.

Görüşmelerde Türk dünyasında siyasi, ekonomik ve diplomatik iş birliğinin artırılması ile bölgedeki güvenlik konuları masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kabul

Toplantının ardından heyetler Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul edildi. Görüşmede Türk devletleri arasındaki dayanışma ve ortak projelerin geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Hakan Fidan’dan açıklama

Toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgede yaşanan gelişmelere değindi. Fidan, üçüncü ülkeleri hedef alan saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulayarak bu tür eylemleri güçlü şekilde kınadıklarını söyledi.

“İran’dan başka füze gelmemeli”

Fidan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın bazı ülkelere yönelik füze saldırıları nedeniyle özür dilediğine ilişkin açıklamaya da değindi. Bu tür saldırıların bölgesel gerilimi artırabileceğini ifade eden Fidan, Türkiye’nin provokasyonlara karşı dikkatli bir politika izlediğini belirtti.

Fidan, İranlı yetkililerle konuyu görüştüklerini belirterek, “Biz kolay kolay provokasyona gelen bir ülke değiliz. İranlı arkadaşlarımızla konuştuk. Eğer yolunu kaybetmiş bir füze ise ayrı bir konu ancak bunun devamı gelecekse, İran’daki hiç kimsenin böyle bir maceraya atılmaması gerektiğini ilettik. İran’dan başka füze gelmemesi gerektiğini ifade ettik” dedi.

Toplantı, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler arasındaki diplomatik temasların ve bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi. Toplantının ardından Dışişleri Bakanlığı, toplantıya dair görüntüler yayınladı.