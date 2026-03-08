İran’ın önemli nükleer merkezlerinden biri olan İsfahan’daki bir radyasyon tesisinin ABD ve İsrail’in düzenlediği saldırı sonucu ciddi şekilde zarar gördüğü duyuruldu.

Ajansın aktardığı bilgilere göre saldırının ardından tesiste büyük çaplı hasar meydana geldiği belirtilirken, olayın ayrıntılarına ilişkin resmi makamların inceleme başlattığı ifade edildi.

Nükleer altyapının önemli merkezlerinden biri

İsfahan, İran’ın nükleer programında stratejik öneme sahip şehirlerden biri olarak biliniyor. Kentte uranyum dönüşüm tesisleri ile nükleer yakıt üretimiyle bağlantılı araştırma merkezleri bulunuyor.

Bu nedenle şehirdeki nükleer tesisler, uzun süredir uluslararası kamuoyunun dikkatle takip ettiği noktalar arasında yer alıyor.

Tesiste “ciddi hasar” oluştu

ISNA’nın haberine göre saldırının hedefi olan radyasyon tesisinde ciddi maddi hasar meydana geldi. Ancak olayda can kaybı ya da çevresel etkiler konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yetkililerin tesisteki hasarın boyutunu belirlemek için teknik inceleme yürüttüğü ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Bölgedeki gerilim sürüyor

İsfahan’daki tesisin hedef alınması, Orta Doğu’da son dönemde artan gerilimle birlikte değerlendiriliyor. İran ile ABD ve İsrail arasında karşılıklı suçlamalar devam ederken, bölgedeki askeri hareketlilik uluslararası kamuoyu tarafından yakından izleniyor.

Uzmanlar, İran’ın nükleer altyapısına yönelik saldırı iddialarının bölgedeki tansiyonu daha da yükseltebileceği görüşünü dile getiriyor.