Son Mühür- Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esin Çeber Turfan ve beraberindeki heyet, Azerbaycan Sağlık Bakanlığı’nın desteği ve 2 No’lu Bakü Baza Tıp Koleji’nin organizasyonuyla düzenlenen “1. Uluslararası Türk Devletleri Teşkilatı’na Üye Ülkelerin Hemşirelik ve Ebelik Alanları Konulu Uluslararası Bilimsel-Pratik Konferansı”na katıldı.

Üç gün süren program boyunca hem akademik sunumlar gerçekleştirildi hem de Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerle ortak çalışmalar için zemin hazırlayan temaslar yapıldı.

BAKÜ’de anma programları ve saha incelemeleri yapıldı

Verimli bir etkinlik geçirdiklerini belirten Prof. Dr. Çeber Turfan, programın ilk gününde Azerbaycan’ın kurucu lideri Heydar Aliyev’in mezarını ziyaret ettiklerini, ardından bilim insanı Zarife Aliyeva’nın mezarına çiçek bıraktıklarını ifade etti.

Azerbaycan’ın bağımsızlık mücadelesi ve 20 Ocak Katliamı hakkında heyete bilgi sunulduğu, sonrasında Zafer Anıtı’nın ziyaret edildiği aktarıldı.

Türk Devletleri Teşkilatı temsilcileriyle birlikte Bakü Baza 2 No’lu Tıp Koleji’nde toplantı gerçekleştirildi. Türk heyeti, Türkiye’deki ebelik eğitimini temsilen oturumlarda yer aldı. Kolejde öğrencilerin eğitim süreçleri, kurum altyapısı ve uygulama imkanları yerinde incelendi.

Ülkeler arasında yeni iş birliği protokolleri imzalandı

Etkinlikte Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ile Azerbaycan Sağlık Bakanlığı 2 No’lu Bakü Baza Tıp Koleji arasında iş birliği protokolleri imzalandı. Söz konusu protokolün, geçen yıl Ege Üniversitesi ile imzalanan protokolden ilham alınarak hazırlandığı belirtildi. Programın devamında 1 No’lu Bakü Tıp Koleji ile de ortak çalışma alanlarına ilişkin görüşmeler yapıldı.

Çebér Turfan'ın ‘Ebeliğin güçlendirilmesi stratejileri’ başlıklı sunumu

Prof. Dr. Çeber Turfan, konferansın bilimsel oturumlarında “Ebeliğin Güçlendirilmesi Stratejileri” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Açıklamasında, Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev ile pek çok üst düzey bürokrat ve akademisyenin katıldığı etkinlikte ülkeler arasında fikir alışverişi ve yeni iş birliği fırsatlarının değerlendirildiğini belirtti.

Konferans süresince Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerle yürütülecek iş birliği süreçleri planlandı. Program kapsamında Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Prof. Dr. Birol Akgün ile bir araya gelinerek, Türk dünyasında ebelik eğitiminin güçlendirilmesi için yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

Ebelik eğitiminin üniversite düzeyine çıkarılması için yol haritası oluşturuldu

Prof. Dr. Çeber Turfan, programın son gününde gerçekleştirilen toplantıda Azerbaycan ve diğer Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerinde ebelik eğitiminin üç yıllık kolej düzeyinden üniversite düzeyine çıkarılması için detaylı bir planlama yapıldığını açıkladı. Toplantıda müfredat geliştirme süreçleri, akreditasyon gereklilikleri ve Ege Üniversitesi’nin bu çalışmalarda üstleneceği liderlik rolü değerlendirildi.