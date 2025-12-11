Son Mühür/ Merve Turan - Bornova’nın İnönü Mahallesi Pazaryeri’nde düzenlenen program, Mahalle Muhtarı Musa Işık’ın makamındaki görüşmeyle başladı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, muhtarla yapılan değerlendirmenin ardından pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafa hayırlı işler dileyen Eşki, alışveriş yapan vatandaşlarla konuşarak talepleri dinledi ve sorunları yerinde inceledi.

Esnafa düzen ve hijyen kuralları hatırlatıldı

Ziyarete belediyenin ilgili birim müdürleri ve zabıta ekipleri de eşlik etti. Denetim sırasında pazaryerinde uyulması gereken kurallar tek tek hatırlatıldı.

Özellikle; etiketlerde kilo fiyatı kullanılması, yanıltıcı şemsiye ve branda uygulanmaması, gereksiz ve rahatsız edici aydınlatmalardan kaçınılması, bağırarak satış yapılmaması, pazar sonunda atıkların toplanması ve alanın temiz bırakılması konularında esnafın hassas davranması istendi.

Eşki: “Pazarlarımız Bornova’nın yüzüdür”

Pazaryerlerinin kentin ekonomik ve sosyal yaşamındaki yerine vurgu yapan Başkan Ömer Eşki, düzenli ve temiz pazar hedefini şu sözlerle özetledi: “Pazaryerleri hem ekonominin hem sosyal hayatın kalbinin attığı yerlerdir. Burada sağlanacak düzen, güven ve temizlik Bornova’nın yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor. Esnafımızın emeğini, vatandaşımızın hakkını korumak için sahadayız. Kurallara uyulduğu sürece hem işler bereketlenir hem de herkes gönül rahatlığıyla alışveriş yapar. Bornova’da örnek bir pazar kültürü oluşturmak için birlikte çalışacağız.”

Vatandaşların talepleri yerinde incelendi

Pazaryerindeki dolaşım sırasında vatandaşların talepleri dinlendi ve ilgili birimlere iletilmek üzere not alındı. Kaldırım düzeni, gölgelendirme ihtiyacı ve pazar içi yönlendirme talepleri yerinde kontrol edilerek değerlendirmeye alındı.