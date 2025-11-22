Son Mühür- Arçelik, küresel verimlilik ve operasyonel optimizasyon çalışmaları kapsamında Tayland’ın Rayong bölgesinde bulunan buzdolabı üretim tesisinde faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Şirket, üretimin 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren tamamen sonlandırılacağını duyurdu.

Kapasite diğer tesislere aktarılacak

Konuya ilişkin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Rayong tesisinde kullanılan mevcut üretim kapasitesinin Arçelik’in farklı ülkelerdeki diğer üretim noktalarına kaydırılmasının planlandığı bildirildi. Bu adımla, üretim süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi hedefleniyor.

411 çalışanın iş akdi feshedilecek

Kapanma kararı kapsamında tesiste görev yapan 411 çalışanın iş sözleşmelerinin sonlandırılacağı açıklandı. Arçelik, söz konusu çalışanlara ödenecek kıdem ve ihbar tazminatlarının toplam maliyetinin yaklaşık 3 milyon dolar olacağını belirtti.

“Küresel yapı yeniden düzenleniyor”

Şirket yönetimi, alınan kararın Arçelik’in küresel ölçekte sürdürdüğü yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olduğunu vurguladı. Açıklamada, söz konusu kapanışın üretim hacmi ve satış performansı üzerinde olumsuz bir etki yaratmasının beklenmediği ifade edildi.

KAP bildirimi paylaşıldı

Arçelik’in KAP’a gönderdiği bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Şirketimizin küresel çapta yürüttüğü verimlilik ve optimizasyon çalışmaları doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda, Tayland Rayong’da faaliyet gösteren buzdolabı üretim tesisinde üretimin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu tesisin kapasitesi, şirketimize ait diğer üretim merkezlerine yönlendirilecektir.”