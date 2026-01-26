İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası binası önünde toplanan taksi şoförleri, Türk bayraklarıyla açıklama yaptı. Oda binasına ve çok sayıda taksiye Türk bayrağı asıldı.

“Bu saldırı milli birliğimize yapılmıştır”

Basın mensuplarına konuşan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, milli birlik ve beraberlik duruşu sergilemek amacıyla toplandıklarını ifade etti. Türk bayrağına yönelik saldırıyı kınayan Özkan, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalacağını vurguladı.

Özkan, bayrağa uzanan ellerin milletin onuruna uzandığını belirterek, bu tür girişimlerin milli birlik ve beraberliği hedef aldığını söyledi. Topluma uyanık olma çağrısında bulundu. Taksi şoförü Mehmet Çimen de taksici esnafı adına yaptığı açıklamada, Türk bayrağına yönelik saldırıya karşı olduklarını belirtti. Bayrağın her zaman yüce olduğunu ifade etti.

Konvoy düzenlendi

Açıklamaların ardından taksi şoförleri araçlarıyla konvoy oluşturdu. Taksiler korna çalarak ilerledi, sürücüler ellerindeki Türk bayraklarını salladı.