Olay, Bornova ilçesinde bulunan Çamdibi Polis Merkezi’nin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki ticari otomobil sürücüsü ile iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar arasında kavga yaşandı.

Sopa ve yumruklarla sürücüye saldırdılar

İddiaya göre, iki şüpheli ellerine aldıkları sopalarla otomobil sürücüsüne saldırdı. Sürücü, aracını hareket ettirerek olay yerinden uzaklaşmaya çalışsa da saldırganlar yumruk ve sopa darbeleriyle saldırıya devam etti. Yaşanan arbede çevrede paniğe neden olurken, sürücü aldığı darbeler sonucu yaralandı.

Polis ekipleri biber gazıyla müdahale etti

Olayın polis merkezi önünde yaşanması üzerine, merkezde görevli polis ekipleri hızla müdahalede bulundu. Saldırganlar, polis ekiplerinin biber gazı kullanmasıyla etkisiz hale getirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Şiddet anları cep telefonu kamerasına yansıdı

Yaşanan kavga, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, iki kişinin otomobilin camlarını yumrukladığı, ardından sürücüyü araç içinde sopa ve yumruklarla darp ettiği anlar yer aldı.

Gözaltı sırasında polise direnç de kaydedildi

Kayıtlarda ayrıca polis ekiplerinin biber gazıyla müdahalesi ve saldırganların gözaltına alındığı anlar da görüldü. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin, işlem sırasında polis memurunu ittiği anlar da görüntülere yansıdı.