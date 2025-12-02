Son Mühür- İngiliz çift Yvonne ve Michael Graley, Paralimni bölgesinde tatil yaparken 76 yaşındaki adam bacağındaki kramp şikayeti nedeniyle hastaneye götürüldü. Ancak Yvonne Graley, eşinin hastaneye girişinden sadece 10 dakika sonra doktorlardan ölüm haberini aldı. Yvonne, “Doktor içeri geldi ve sadece ‘Öldü’ dedi” ifadelerini aktardı.

Ölüm raporunda neden belirtilmedi

Cenazenin İngiltere’ye getirilmesinin ardından yetkililer, ölüm raporunda herhangi bir ölüm nedeni yer almadığını fark etti. Bunun üzerine Rochdale’deki adli tıp birimi tarafından ikinci bir otopsi yapılmasına karar verildi.

İkinci otopside şoke eden bulgu

İngiltere’de yapılan otopside beklenmedik bir durumla karşılaşıldı. Aileye, 76 yaşındaki Michael Graley’in kalbinin çıkarılmış olduğu ve bu nedenle ölüm nedeninin belirlenemediği bildirildi. Yvonne Graley, “Bize kalbin yerinde olmadığını ve bu yüzden ölüm sebebine ulaşılamadığını söylediler” dedi.

Aile cevap bekliyor

Çiftin 47 yaşındaki kızları Hayley Graley ise yaşananlara tepki göstererek “Çok öfkeliyiz ve cevaplara ihtiyacımız var” açıklamasını yaptı. Aile, olayın nasıl gerçekleştiğinin ortaya çıkarılması için sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

GKRY polisi kalbin çıkarıldığını doğruladı

Haberde, Güney Kıbrıs Rum Kesimi polisinin organın çıkarıldığını kabul ettiği ve kalbin bir araştırma merkezine gönderildiğini bildirdiği aktarıldı. Ancak organın neden alındığına ve aileye neden bilgi verilmediğine yönelik sorular sürüyor.

Soruşturma sürüyor

Rochdale Adli Tıp Kurumu, İngiltere’ye ulaşan cenaze üzerindeki incelemenin devam ettiğini ve ölüm nedenine ilişkin araştırmanın sürdüğünü açıkladı. Aile, hem Kıbrıs Rum Yönetimi’nde hem de İngiltere’de yürütülen soruşturmaların sonuçlanmasını bekliyor.