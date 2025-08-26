Manisa Yörük Türkmen Derneği tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenecek olan “Geleneksel Bağbozumu ve Yörük Kültür Şöleni”, 31 Ağustos Pazar günü Şehzadeler ilçesi Sancaklı İğdecik Mahallesi’nde yapılacak.

Şölen kortej yürüyüşüyle başlayacak, ardından mehteran gösterileri, halk oyunları ve konserlerle devam edecek.

Etkinliklerde neler olacak?

Program kapsamında sanatçılar Sultan Torun (Sultan Bacı), Zeki Yılmaz ve Fatma Meşe Öz sahneye çıkacak. Ayrıca:

Sökeli Fırat Çakır Efe

Kemaliye Zeybek Ekibi

Milas Yörük Obaları Derneği

İzmir Yarımada Derneği

İzmir Yörük Türkmen Kadınlar Derneği

Avrasya Basın Yayın Birliği ekibi

de sahne alarak gösteriler sunacak.

Şölende ayrıca “üzüm güzeli” seçilecek ve yemek yarışmaları düzenlenecek. Katılımcılara keşkek, üzüm, çay ve su ikramı yapılacak.

Başkan Kurtoğlu’ndan davet

Manisa Yörük Türkmen Derneği Başkanı Arif Kurtoğlu, tüm Manisalılara çağrıda bulunarak:

“Kültürümüze dair ne varsa hep beraber yaşamak için tüm dostlarımızı aramızda görmekten onur duyacağız.” dedi.