Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevlendirmesiyle Uşak Milletvekili Ali Karaoba ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca’nın yer aldığı heyete CHP Manisa İl Başkanı Sait Özkan ve CHP Manisa Kadın Kolları Başkanı Saniye Ağgül de eşlik etti. Hastanede tedavi gören çocukları ziyaret eden Karaca, okullarda güvenliğin yalnızca kamera, X-ray cihazı ve güvenlik görevlileriyle sağlanamayacağını belirterek bütüncül politikalar ve yasal düzenlemeler çağrısında bulundu.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bugün sabah saatlerinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana gelen silahlı saldırının ardından CHP Genel Merkezi tarafından görevlendirilen heyet Turgutlu’ya geldi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun görevlendirmesiyle Uşak Milletvekili Ali Karaoba ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca olay yerine ve hastaneye intikal etti. Heyete CHP Manisa İl Başkanı Sait Özkan ve CHP Manisa Kadın Kolları Başkanı Saniye Ağgül de eşlik etti. Gülizar Biçer Karaca yaptığı açıklamada, öncelikle yaşanan elim olay nedeniyle başta aileler ve çocuklar olmak üzere bütün Manisalı ve Turgutlulu vatandaşlara ve Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Karaca, olaydan bilgi sahibi olur olmaz görevlendirme doğrultusunda Uşak Milletvekili Ali Karaoba ile birlikte olay yerine ve hastaneye geldiklerini belirterek, başhekimlikten çocukların sağlık durumları hakkında bilgi aldıklarını söyledi. Ardından ameliyat olmayan dört çocuğu ziyaret ettiklerini ifade eden Karaca, çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu görmenin kendilerini bir nebze olsun rahatlattığını dile getirdi. Karaca, 11 çocuğun olaydan etkilendiğini, bir çocuğun taburcu olduğunu, 7 çocuğun hastanede tedavisinin devam ettiğini, 3 çocuğun ise ameliyatlarının sürdüğünü belirtti. Ameliyatı devam eden çocukların da bir an önce sağlıklarına kavuşarak yeniden eğitim hayatlarına dönmelerini umut ettiklerini ve dilediklerini ifade etti. Yaşanan olayın ardından söylenecek çok şey olduğunu belirten Karaca, ancak olayın vahameti, ailelerin ve çocukların yaşadığı ızdırap ve acı nedeniyle bu acıların üzerinden siyasi bir polemik oluşturmak istemediklerini ve bu nedenle birçok konuyu kamuoyuyla paylaşmayacaklarını söyledi. Bununla birlikte olayın oluş şekli ve olayın yaşandığı andaki durum değerlendirildiğinde ciddi bir ihmaller zincirinin bulunduğunu ifade etti. Bunun ilk olay olmadığını belirten Karaca, İstanbul, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da geçtiğimiz nisan ayından itibaren okullarda benzer saldırıların ardı ardına yaşandığını ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu konuda bir komisyon kurulduğunu, komisyon çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Karaca, bugün yaşanan olayın bir kez daha okulların öğrenciler, çocuklar, eğitim emekçileri ve aileler için güvenli alanlar olup olmadığı konusunda ciddi soru işaretleri ortaya çıkardığını ifade etti. Karaca, yalnızca okulların önüne kamera yerleştirilmesi, X-ray cihazları konulması veya silahlı ya da silahsız güvenlik görevlilerinin görevlendirilmesiyle bu tür olayların önlenemeyeceğini belirtti. Bu noktada yalnızca güvenlik politikalarıyla değil, aynı zamanda bütüncül politikalarla hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Karaca, okullarda sosyal hizmet anlayışının ve sosyal hizmet çalışmalarının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bunun yanında aile, öğrenci, eğitim emekçisi ve öğretmen, okul ve bütün bakanlıkların iş birliği içerisinde hareket etmesi gerektiğini belirten Karaca, özellikle bireysel silahlanma konusunda yoğun tedbirler alınması gerektiğini ifade etti.

Televizyon ekranlarında ve dijital ortamda silahlı zorbalık içeren görüntülerin ve oyunların da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Karaca, bütün bunların ciddi ve bütüncül bir politika değişikliğine ve yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu gösterdiğini dile getirdi. Karaca, “Devletin varlığı, Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi, vatanı korumak çocukları korumakla başlar. Eğer bir iktidar çocukları koruyamıyorsa vatanı nasıl koruyacak?” ifadelerini kullanarak takdirin kamuoyuna ait olduğunu söyledi. CHP olarak gerek ilgili komisyonda gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisi CHP Grubu olarak bugün yaşanan ve bundan önce yaşanan olaylarla birlikte ihmalleri gündeme getireceklerini belirten Karaca, sadece eleştirmekle yetinmeyeceklerini, aynı zamanda önerilerini ve yasa tekliflerini de ortaya koyacaklarını ifade etti. Bu olayların bir kez daha yaşanmaması ve çocuklara yönelik böylesine üzücü ve ciddi saldırılarla yeniden karşılaşılmaması adına ellerinden gelen her türlü tedbiri almak ve mücadeleyi yürütmek için çalışacaklarını belirtti. Karaca, açıklamasının sonunda ameliyatta olan çocuklara ve hastanede ziyaret ettikleri yaralı çocuklara geçmiş olsun dileklerini ileterek ailelerine de seslendi. Yaşananların bir daha tekrar etmemesi için sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Karaca, önceliğin ihmalleri sıralamak değil, çocukların bir an önce sağlıklarına kavuşması ve eğitim haklarına güvenli bir şekilde yeniden başlayabilmesi olduğunu söyledi. Karaca, ailelerin en büyük dileğinin çocuklarının okula ve eğitime güvenli bir şekilde yeniden başlayabilmesi olduğunu belirterek, kendilerinin de bu talebi dile getirdiklerini ifade etti.