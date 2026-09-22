Son Mühür- Manisa’nın Turgutlu ilçesinde olan Turgutlu İnci Üzmez Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi yakınlarında sabah saatlerinde silahlı saldırı yaşandı.

Okula giden öğrencileri hedef alan saldırıda 11 çocuk yaralanırken, iki öğrencinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu aktarıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan öğrenciler okuldaki ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen ve adli süreçte "suça sürüklenen çocuk" kapsamında değerlendirilen şüpheli, emniyet güçlerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, olayda kullanılan silahın şüphelinin dedesine ait olduğunu belirledi. Şüphelinin silaha erişim sürecini inceleyen adli makamlar; anne, baba ve silahın sahibi dedeyi de gözaltına aldı.

Emniyet güçleri, olay öncesinde öğrenciler arasında "akran zorbalığı" iddiasının olup olmadığını ve ailenin gözetim yükümlülüğünü ihlal edip etmediğini inceliyor.

Olaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini belirterek;

"Çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden hiçbir ihmal karşılıksız kalmayacaktır. Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, okul binası dışında, öğrencilerimizin okullarına gittiği sokakta meydana gelen silahlı saldırıda 2’si ağır olmak üzere 11 öğrencimizin yaralanması hepimizi derinden üzmüştür.

Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyor; ailelerine, arkadaşlarına ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Olayın hemen ardından Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığımızca kapsamlı bir soruşturma başlatılmış, Başsavcımızın koordinasyonunda iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, saldırıyı gerçekleştiren adli süreçteki çocuk kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Çocuklarımızın güvenliği söz konusu olduğunda hiçbir ihmalin, hiçbir sorumsuzluğun görmezden gelinmesi mümkün değildir.

Yakın zamanda öncülük ettiğimiz yasal düzenleme ile ailelerin bakım ve gözetim yükümlülüklerine ilişkin sorumlulukları daha açık ve güçlü hale getirmiştik.

Bu kapsamda anne, baba ve saldırıda kullanılan silahın kullanımında bulunduğu belirlenen dede de gözaltına alınmıştır.

Saldırıda kullanılan silahın çocuğun eline nasıl geçtiği, silahın muhafaza koşulları, anne ve babanın bakım ve gözetim yükümlülükleri ile olay öncesinde akran zorbalığı yaşandığı yönündeki iddialar çok yönlü ve titizlikle araştırılmaktadır.

Çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden bu olayın üzerine hukuk içinde ve kararlılıkla gidilecek; sorumluluğu bulunanlar titizlikle tespit edilecek, hiçbir ihmal gözardı edilmeyecektir.

İlgili bakanlıklarımız ve kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde hem adli süreci hem de yaralı öğrencilerimizin durumunu hassasiyetle takip ediyoruz. Yaralı öğrencilerimize bir kez daha acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.