Son Mühür / Olayın hemen ardından sosyal medyada, Belediye Başkanı Çetin Akın tarafından yapılmış gibi gösterilen ve saldırıda “1 ölü, 4 yaralı” ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım dolaşıma girdi.

Çetin Akın, yaptığı açıklamayla söz konusu paylaşımın kendisine ait olmadığını belirterek kamuoyunu uyardı.

Akın açıklamasında, “Değerli vatandaşlarımız, okul saldırısına ilişkin ‘1 ölü, 4 yaralı’ şeklinde şahsıma aitmiş gibi paylaşılan açıklama kesinlikle bana ait değildir. Bu konuda tarafımdan herhangi bir açıklama yapılmamıştır.” ifadelerine yer verdi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, açıklamasının devamında vatandaşlardan bilgi kirliliğine karşı dikkatli olmalarını istedi.

Akın, “Kamuoyunun doğru ve resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmeleri esas almasını rica ederim.” ifadeleriyle paylaşımını tamamladı.

Turgutlu’da yaşanan silahlı saldırının ardından olayla ilgili farklı bilgilerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Akın’ın açıklaması, kamuoyunda dolaşan bilgilerin doğruluğuna ilişkin önemli bir uyarı niteliği taşıdı.

Öte yandan resmi makamların haricinde başka bilgiye itibar edilmemesi gerektiği söylendi.