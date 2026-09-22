Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen silahlı saldırının ardından Turgutlu Devlet Hastanesi önünde açıklamalarda bulundu.

Çömez, saldırıda yaralanan çocukların sağlık durumlarına ilişkin bilgi verirken, diğer üç çocukla ilgili de açıklama yaptı. Çömez, çocuklardan ikisinin Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne, bir diğerinin ise şehir hastanesine sevk edildiğini belirterek, şehir hastanesine sevk edilen çocuğun ameliyatının tamamlandığını, ameliyatın başarıyla sonuçlandığını ve şu anda hayati riskinin bulunmadığını söyledi. Diğer iki çocuktan birinin ameliyatının hala devam ettiğini belirten Çömez, tüm detayları bilmesine rağmen bunları paylaşmayacağını ifade etti. Ameliyatı devam eden çocuğun operasyonunda zor kısmın tamamlandığını belirten Çömez, sevk edilen çocukların durumlarının iyiye gittiğini ve hayati risklerinin bulunmadığını hekim olarak ifade etti.

Turgutlu Devlet Hastanesi başhekimi ve sağlık ekibine de teşekkür eden Çömez, ekibin çok tecrübeli olduğunu, travma konusunda önemli beceri, yetenek ve deneyime sahip olduklarını söyledi. Hastaneye aynı anda 11 hastanın gelmesinin çok zor bir olay olduğunu belirten Çömez, buna rağmen sürecin çok iyi yönetildiğini, yapılan müdahalelerin doğru, zamanında ve yerinde olduğunu ifade ederek meslektaşlarına teşekkür etti.

Okullardaki ve sokaklardaki güvenlik sorununa da dikkat çeken Çömez, bunun protokol imzalanarak çözülebilecek bir mesele olmadığını söyledi. Özellikle okul kapılarında, okul içerisinde ve okul önlerinde yaşanan güvenlik zafiyetleriyle ilgili birçok önlem alınması gerektiğini belirten Çömez, okullara güvenlik birimleri yerleştirilmesi veya X-ray cihazları konulmasının tek başına sorunu çözmeyeceğini ifade etti. Ailelerin bu konuda çok dikkatli olması gerektiğini belirten Çömez, aileler, okul aile birlikleri ve okul yönetimlerinin uyum içerisinde çalışmasının şart olduğunu söyledi.

Okullardaki rehberlik öğretmenlerinin de çok dikkatli olması gerektiğini belirten Çömez, en ufak bir ikaz veya uyarıda mutlaka gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ifade ederek topyekûn bir mücadele gerektiğini vurguladı. Kahramanmaraş’ta yaşanan olayın ardından olay mahalline ilk giden ekiplerden biri olduklarını belirten Çömez, Manisa Milletvekili Şenol Sunar ile birlikte bölgeye gittiklerini söyledi. Şenol Sunar’ın da Turgutlu’ya gelmek üzere yolda olduğunu belirten Çömez, yaklaşık bir saat içerisinde burada olacağını ve bu akşam ile yarın bölgede çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti. Kahramanmaraş’taki olayın ardından eksiklerin ve yanlışların bulunduğunu dile getirdiklerini belirten Çömez, ancak bugün bu eksikler üzerinden iktidarı eleştirme zamanı olmadığını söyledi.

Bu eleştirileri parlamentoda yaptıklarını belirten Çömez, uyarılarda bulunduklarını, soru önergeleri ve araştırma önergeleri verdiklerini ifade etti. Kahramanmaraş’taki olayın hemen ardından tüm ayrıntıları paylaşarak İçişleri Bakanı’na soru önergesi verdiklerini belirten Çömez, ancak soru önergesine cevap verilmediğini söyledi. Bunların iktidarın zaafları, yanlışları ve eksikleri olduğunu ifade eden Çömez, ancak bugün bunları konuşmak ve siyaset yapmak amacıyla Turgutlu’ya gelmediklerini belirtti. Çömez, “Milletimizin acısını paylaşmak için geldik. Milletimize destek olmak için geldik” dedi.

Yaşanan olayda herhangi bir ölüm vakasının bulunmamasının önemli olduğunu belirten Çömez, üç ağır vakanın bulunduğunu ve bu çocukların hayati tehlikeyi büyük ölçüde atlattığını ifade etti. Çömez, okullarda protokol imzalanması, bazı okulların riskli, bazı okulların ise daha az riskli ilan edilmesiyle bu sorunun askeri bir disiplin anlayışı içerisinde çözülemeyeceğini belirterek, meselenin topyekûn bir mücadele, topyekün bir çaba, çalışma ve koordinasyon gerektirdiğini söyledi.

Olayla ilgili detaylı bilgi aldığını ancak bunları paylaşmayacağını ve ayrıntı vermek istemediğini belirten Çömez, “Önlenebilir miydi? Önlenebilirdi. Onu söyleyeyim size. Öngörülebilirdi” ifadelerini kullandı. Daha vahim bir olay yaşanmamış olması nedeniyle şimdilik şükrettiklerini belirten Çömez, yaşananların herkes için bir ikaz ve uyarı niteliğinde olduğunu söyledi. Saldırganın daha okula gelmeden ateş etmeye başladığını belirten Çömez, konuştuğu öğrencinin okulda hiçbir işinin olmadığını, başka bir yere gitmek için orada durup bekleyebileceğini ifade etti. Bu nedenle sorunun yalnızca okul içerisinde değil, sokaklarda da bulunduğunu belirten Çömez, meselenin topyekûn bir mücadele ve topyekûn bir yönetim anlayışıyla ele alınması gerektiğini söyledi.

Milletvekillerinin görevinin yapılan yanlışları görmek, iktidarı uyarmak ve çözüm önerileri ortaya koymak olduğunu belirten Çömez, gördükleri yanlışlarla ilgili soru önergeleri ve araştırma önergeleri verdiklerini, bu hataları ve yanlışları ilgili makamlarla paylaştıklarını ve beraberinde çözüm önerilerini de sunduklarını ifade etti. Bu şekilde ülkeye hizmet ettiklerini ve hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Çömez, bugün yaşanan acının ve dramın üzerinden siyasi spekülasyon ya da siyasi tartışmaya girmek istemediğini söyledi. Yanlışları ve hataları ekranlarda, sokaklarda ve Meclis’te her şekilde dile getirdiklerini belirten Çömez, Turgutlu’ya Manisa’nın acısını paylaşmak ve yaşanan acıya ortak olmak için geldiklerini ifade etti.