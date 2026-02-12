Spor hekimliği alanındaki uzmanlığı ve futbolcu sağlığı konusundaki çalışmalarıyla tanınan Yener İnce, Galatasaray'ın sağlık organizasyonunun kilit isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yener İnce kimdir?

Yener İnce, 6 Eylül 1969 tarihinde Osmaniye'de dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 56 yaşında olan İnce, Türk spor hekimliği alanında deneyimli bir ortopedi ve travmatoloji uzmanı.

Tıp eğitiminin ardından 2003-2008 yılları arasında İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanlığı eğitimi aldı. Mecburi hizmetin ardından 2009-2013 yılları arasında Çamlıca Alman Hastanesi'nde (Universal Hospitals Group) ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak çalıştı.

Yener İnce'nin Galatasaray'daki görevi

Yener İnce, 2013 yılının mart ayında Galatasaray Spor Kulübü sağlık ekibine katıldı. O tarihten bu yana sarı-kırmızılı kulüpte A Takım doktoru olarak görevini sürdürüyor.

Kulüp doktoru olarak sorumlulukları şunları kapsıyor:

Futbolcuların fiziksel durumlarının takibi

Sakatlık teşhis ve tedavi süreçlerinin yönetimi

Maç ve antrenman öncesi sağlık kontrollerinin yapılması

Rehabilitasyon programlarının planlanması

Sakatlıktan dönen oyuncular için risk analizlerinin hazırlanması

Kamp dönemlerinde sağlık organizasyonunun yürütülmesi

Yener İnce Galatasaray'dan önce nerede çalıştı?

Yener İnce, Galatasaray'a gelmeden önce Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde görev aldı. 2009-2013 yılları arasında Fenerbahçe Kadın Voleybol ve Fenerbahçe Kadın Basketbol takımlarında takım doktoru olarak çalıştı. Diğer branşlarda ise konsültan ortopedist olarak görev yaptı.

Bu süreçte Yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde akademik çalışmalarını sürdürerek ders verdi. Travma, spor cerrahisi, artroplasti (protez) ve vertebra cerrahisi (omurga) alanlarında uzmanlaştı.

Yener İnce neden gündemde?

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglerde görev yapan ve bahis oynadığı tespit edilen 510 kişiyi tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti. Disipline sevk edilen isimler arasında fizyoterapist, psikolojik performans danışmanı, masör, malzemeci, tercüman, doktor ve beslenme uzmanları yer alıyor.

Galatasaray A Takım Doktoru Abdullah Yener İnce de bahis oynadığı tespit edilen isimler arasında bulunuyor. Sevk işleminin tedbirli olarak yapılması nedeniyle İnce'nin durumu PFDK kararı sonrasında netlik kazanacak.

Yener İnce hakkında bilinmeyenler

Yener İnce, Galatasaray'da farklı teknik direktörlerle çalışma fırsatı buldu. Roberto Mancini döneminde İtalyan hocanın övgüsünü kazanan İnce için Mancini, "Tanıdığım en iyi doktor" ifadesini kullanmıştı.

Mancini, Galatasaray'dan ayrılırken yaptığı açıklamada hayatı boyunca kulüp doktorlarıyla hep kavga ettiğini ancak Galatasaray sağlık ekibinin bunun istisnası olduğunu söylemişti.

Yener İnce, Maslak Acıbadem Hastanesi'nde de hastalarına hizmet vermeye devam ediyor. Instagram hesabında 193 bin takipçisi bulunan İnce, sosyal medyada da aktif bir şekilde yer alıyor.