Turgay Ciner’in serveti son verilere göre yaklaşık 950 milyon ila 1 milyar dolar arasında hesaplanıyor. Forbes Türkiye’nin 2025 yılı milyonerler listesinde Ciner, 950 milyon dolarlık şahsi servetiyle Türkiye'nin en zenginleri arasında ilk 40’ta yer alıyor. Ciner Holding’in patronu olan Turgay Ciner; enerji, madencilik, cam, lojistik ve medya sektörlerinde uzun yıllar büyük yatırımlar yaptı. Medya sektöründeki varlığını 2024’te sonlandırdıktan sonra faaliyetlerini ağırlıklı olarak maden ve sanayi alanlarında sürdürüyor.

Turgay Ciner'in serveti

Ciner’in varlıkları arasında soda külü ve cam üretim tesisleri, enerji santralleri, lojistik şirketleri ve çeşitli gayrimenkul yatırımları bulunuyor. Kasımpaşa Spor Kulübü’nün de sahibi olan Turgay Ciner’in toplam mal varlığı çok sayıda şirkete dağılmış durumda. Şirketlerin büyük çoğunluğu doğrudan kendi adına kayıtlı değil; çok sayıda ortaklık ve iştirak üzerinden yönetiliyor. Son olarak Can Holding soruşturmasının ardından adı yargı gündemine geldi. 2025 itibarıyla serveti ve yatırımları Türkiye ekonomisinde hâlâ önemli bir yer tutuyor.

Turgay Ciner’in servetinde son yıllarda en büyük değişiklik, 2024 yılında yaşandı. 2024’te Ciner, medya sektöründen tamamen çıkarken, grubun Habertürk TV ve gazete gibi medya varlıklarını elden çıkardı. Bu hamle, medya alanındaki gelirlerinde azalma yaratırken, aynı yıl cam ve soda külü alanındaki yatırımlarının değeri uluslararası anlaşmalar ile önemli ölçüde arttı. Özellikle Kazakistan ve ABD’de açılan yeni üretim tesisleri ile birlikte 2024 yılı sonunda Ciner’in varlıklarının büyük bölümünün değeri yükseldi.

Bu dönemde enerji ve lojistik sektörlerinde de bazı şirket birleşmeleri ve kapasite artışı oldu. 2024 yılı, servetinin medya dışı sektörlere kaydığı ve toplam servetinin yükselişe geçtiği yıl olarak öne çıkıyor. 2024 yılı sonrası, bazı hukuki ve finansal soruşturmalar nedeniyle servetin büyüme hızı azalsa da, en keskin değişimin ve aktif varlık artışının 2024 yılında gerçekleştiği görülüyor.