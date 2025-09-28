Türkiye’de son yıllarda alternatif hayvancılık faaliyetleri hızla artarken, kaz yetiştiriciliği üreticisine sağladığı yüksek gelirle öne çıktı. Sofraların yeni gözdesi olan kaz, hem eti hem de yumurtasıyla piyasada tavuk ürünlerinin birkaç kat üzerinde değer görüyor.

Kaz Eti Restoranların Vazgeçilmezi

Özellikle gurme mutfaklarda tercih edilen kaz eti, yüksek besin değeri ve lezzetiyle dikkat çekiyor. Piyasada bir adet kazın satış fiyatı 600 ile 650 lira arasında değişiyor. Bu rakam, kaz yetiştiriciliğini yapan üreticilerin tavukçuluğa kıyasla çok daha kârlı bir gelir elde etmesini sağlıyor. Restoranların menülerinde özel yer bulan kaz, sofralarda da giderek daha fazla tercih ediliyor.

10 Kaz Yumurtası 3000 Lira

Kaz yetiştiriciliğini cazip hale getiren en önemli unsurlardan biri ise yumurtası. Besin değeri ve şifa kaynağı olarak bilinen kaz yumurtası, piyasada yüksek fiyattan alıcı buluyor. Şu anda 10 adet kaz yumurtasının fiyatı 3000 liraya kadar çıkıyor. Bu rakam, üreticilerin yüzünü güldürürken sektöre olan ilgiyi de artırıyor.

Üretici İçin Avantajlı ve Kârlı

Kaz, tavuklara göre daha az bakım gerektiriyor ve küçük alanlarda dahi yetiştirilebiliyor. Kısa sürede maliyetini çıkaran kaz, üreticiye yüksek kâr bırakıyor. Köylerde ve çiftliklerde hızla yayılan kaz yetiştiriciliği, alternatif hayvancılık arayışındaki girişimciler için önemli bir fırsat olarak görülüyor.

Talep Hızla Yükseliyor

Tüketicilerin ilgisinin artmasıyla birlikte kaz, hem sofralarda hem de restoran mutfaklarında daha fazla yer bulmaya başladı. Üreticiler için kârlı bir yatırım alanı sunan kaz yetiştiriciliği, Türkiye’nin farklı bölgelerinde giderek daha fazla tercih ediliyor.

Hem eti hem de yumurtasıyla yüksek kazanç sağlayan kaz, alternatif hayvancılıkta öne çıkan en kârlı üretim alanlarından biri haline geldi. Piyasa değerinin yükselmesi, tüketici talebinin artması ve bakım kolaylığıyla birlikte kaz yetiştiriciliğinin önümüzdeki dönemde daha da yaygınlaşması bekleniyor.