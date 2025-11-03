Son Mühür- Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK), Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki faaliyetlerine anlamlı bir yenisini daha ekleyerek, ilköğretim öğrencilerini doğa ile iç içe bir deneyime davet etti. Düzenlenen doğa yürüyüşü ile 180 minik kalp, İsmailcik Deresi ve Çıkrıkçı Mevkilerinin yemyeşil atmosferinde unutulmaz bir gün geçirdi. Bu etkinlik, yeni nesillere çevre bilinci ve doğa sevgisi aşılanması açısından büyük önem taşıyor.

İki ayrı günde 5 kilometrelik eğitici yürüyüş

TEV İlkokulu ile Arif Canpoyraz İlkokulu’nun 3. ve 4. sınıflarında eğitim gören toplam 180 öğrencinin katılımıyla iki ayrı günde gerçekleştirilen doğa yürüyüşü, sabahın erken saatlerinde başladı. TURBELDAK'ın tecrübeli rehberleri Bayram Ali Çelikten, Hasan Baykal ve Şener Hançer'in liderliğinde yapılan yaklaşık 5 kilometrelik parkurda öğrencilere öğretmenleri de eşlik etti.

Yürüyüş boyunca minik katılımcılar, sadece fiziksel aktivite yapmakla kalmadı; aynı zamanda yaşadıkları doğal çevreyi yakından tanıma fırsatı buldu. Farklı türlerdeki bitkiler, ağaçlar ve bölgeye özgü hayvanlar incelenirken, rehberler tarafından öğrencilere doğayı sevmenin ve ekosistemi korumanın hayati önemi uygulamalı olarak anlatıldı. Bu sayede yürüyüş, hem eğitici hem de eğlenceli bir öğrenme deneyimine dönüştü.

Amaç, çocuklara çevre bilinci ve doğa sevgisi aşılama

TURBELDAK Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, akademinin temel hedeflerinden birini gerçekleştirdiklerini belirtti. Mert, “TURBELDAK olarak nihai amaçlarımızdan biri olan, çocuklarımıza çevre, doğa sevgisi ve bilinci aşılamaya yönelik son derece başarılı bir etkinlik düzenledik,” dedi.

Etkinliğe katılan 180 öğrenci ve öğretmenlerin son derece keyifli ve farkındalıkla geçen bir gün yaşadığını dile getiren Mert, fiziksel ve ruhsal gelişimleri açısından çocukların doğayla temasının kritik önem taşıdığını vurguladı. Rehberlerin çabalarıyla yürüyüşün, minikler için hem eğlenceli hem de öğretici hale getirildiğini kaydeden Mert, şunları ekledi: “Bu doğrultuda, Turgutlu Belediyesi olarak benzer etkinliklere aralıksız devam ederek daha fazla çocuğumuzu doğanın tüm güzellikleriyle tanıştırmaya ve onların erken yaşta doğa koruma bilincini geliştirmeye odaklanacağız. Gelecek nesillerin çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesi, en büyük hedeflerimizden biridir.”