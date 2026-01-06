Son Mühür/ Beste Temel- Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emekli ve memurun 2026 yılının ilk altı ayı için alacağı zam oranları netleşti. Ancak açıklanan rakamlar, emekli grupları arasındaki eşitsizliği ve hayat pahalılığını bir kez daha gündeme taşıdı. Karşıyaka Tüm Emekliler Sendikası Örgütlenme Sekreteri Ahmet Turan, yapılan düzenlemelerin toplumsal adaleti zedelediğini vurgulayan bir açıklama yaptı.

Zam oranlarındaki fark uçuruma dönüştü

Resmi verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayı zammı %12.19’da kalırken, memur ve memur emeklilerinin zam oranı %18.60 olarak belirlendi. Bu farkı eleştiren Ahmet Turan, emeklilerin statülerine göre ayrıştırılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Turan, "Sanki memur emeklisi ile işçi emeklisi aynı markete gitmiyor, aynı fırından ekmek almıyor, aynı harcamaları yapmıyor" diyerek, uygulanan sistemin hayatın gerçekleriyle bağdaşmadığını ifade etti.

“Eşitsizlik ilkesi emeklilikte de devam ediyor”

İşçi emeklilerinin çalışma hayatı boyunca maruz kaldığı eşitsizliklerin emeklilik döneminde de peşlerini bırakmadığını söyleyen Turan, açıklanan rakamların bir “eşitlik değil, eşitsizlik ilkesi” örneği olduğunu savundu. İktidarın enflasyon verilerini yıllardır gerçeğe aykırı şekilde açıkladığını iddia eden Turan, düşük zam oranlarının yoksulluğu derinleştirdiğine dikkat çekti.

Toplumsal barış vurgusu: “Emekliler birbirine yabancılaştırılmamalı”

Zam oranları arasındaki farkın çalışanlar ve emekliler arasında yapay bir gerilim yarattığına değinen Ahmet Turan, şu uyarıda bulundu:

"Memurları ve işçileri yoksullukta eşitleyen bu politikalar, memurlar lehine suni farklar yaratarak kesimlerin birbirine soğuk bakmasına neden olmamalıdır. Sorunun kaynağı çalışanlar değil, iktidarın bizzat kendisi ve uyguladığı ekonomik politikalardır."

“Sorun ekonomik uygulamalardır”

Konuşmasının sonunda ekonomik krizin faturasının dar gelirliye kesildiğini vurgulayan Turan, çözümün kişisel çekişmelerde değil, sistemin sorgulanmasında aranması gerektiğini belirtti. Tüm emeklileri hak mücadelesinde birleşmeye çağıran Turan, "Sorun iktidarın kendisidir; bunu unutmamak gerekir" diyerek sözlerini noktaladı.