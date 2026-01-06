Ege Bölgesi'nin en stratejik tarım ürünlerinden biri olan pamukta, hasat dönemine damga vuran sağanak yağışlar üretim planlarını altüst etti. İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, iklim koşullarının yarattığı olumsuz tabloda, bölgedeki pamuk veriminin beklentilerin altında kalacağını duyurdu. Hasat sürecinde etkili olan aşırı hava olaylarının, ürün hem kalitesini hem de miktarını doğrudan etkilediği resmi verilerle ortaya konuldu.

Geniş katılımlı rekolte takibi ve ilk öngörüler

Ege Bölgesi'ndeki pamuk ekili arazilerin durumunu belirlemek ve üretim miktarını öngörmek amacıyla İTB koordinasyonunda dev bir iş birliği yürütülüyor. Bu kritik süreçte İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, Manisa, Aydın ve Söke ticaret borsaları ile Tariş Pamuk Birliği ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi gibi kurumlar ortak saha çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu paydaşların katılımıyla 8 Ekim 2025 tarihinde düzenlenen ilk değerlendirme toplantısında, bölge genelindeki rekolte beklentisi 160 bin ton olarak kamuoyuna ilan edilmişti.

Hasat döneminde beklenmedik iklim engeli

Ancak hasat sezonunun tam ortasında bölgeyi etkisi altına alan yoğun yağışlar, tarımsal faaliyetlerin akışını değiştirdi. Yağışların yarattığı tahribatı yerinde incelemek isteyen uzman ekipler, kasım ayı içerisinde Ege'nin pamuk üretim merkezlerinde yeniden bir saha taraması başlattı. Yapılan son incelemeler, yağışlar başladığında üreticinin henüz ürünün sadece yüzde 15'lik kısmını toplayabildiğini gösterdi. Geriye kalan yüzde 85'lik devasa bölümün ise yoğun nem ve yağmur suyu nedeniyle doğrudan zarar gördüğü anlaşıldı.

Toprak nem seviyesi ve kalite kayıpları

İTB Başkanı Işınsu Kestelli, yağışların sadece ürüne zarar vermekle kalmayıp lojistik ve depolama süreçlerini de aksattığını ifade etti. Aşırı yağışların toprak nem dengesini bozarak hasat için gerekli olan arazi şartlarını imkansız hale getirdiğini belirten Kestelli, yağmur sonrası hızla toplanan pamuklarda belirgin bir kalite düşüşü gözlendiğini aktardı. Ayrıca, uygun olmayan koşullarda depolanan mahsullerde de muhafaza sorunları baş gösterdi. Bu durum, tekstil sanayisi için kritik olan elyaf kalitesinin de risk altına girmesine neden oldu.

Rekolte tahminlerinde yüzde 15'e varan apma

Yapılan güncel saha çalışmaları ve sektör paydaşlarıyla gerçekleştirilen toplantıların ardından 2025-2026 sezonu için öngörülen rekolte rakamları aşağı yönlü revize edildi. Lokasyon bazlı değişkenlik göstermekle birlikte, Ege pamuk üretiminde daha önce açıklanan hedefin yaklaşık yüzde 10 ile yüzde 15 arasında daha düşük gerçekleşeceği tahmin ediliyor.