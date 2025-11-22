Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş, yarın saat 17.00’de Tüpraş Stadyumu’nda Samsunspor’u konuk edecek. Ligde 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 20 puana sahip olan siyah-beyazlılar 6. sırada yer alırken; Samsunspor ise 23 puanla 4. sırada bulunuyor.

Beşiktaş ve Samsunspor 65. kez karşı karşıya

Beşiktaş ile Samsunspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 64 kez karşılaştı.

Bu mücadelelerde:

Beşiktaş 35 kez kazandı

Samsunspor 11 galibiyet aldı

18 maç beraberlikle sonuçlandı

Kartal rakip filelere 101 gol gönderirken, kırmızı-beyazlılar 58 gol kaydetti.

Geçtiğimiz sezon oynanan iki maçta Beşiktaş deplasmanda 2-0 kazanmış, İstanbul’daki karşılaşma ise 0-0 sona ermişti.

Beşiktaş’ta 4 önemli eksik

Siyah-beyazlılar, Samsunspor karşısına eksiklerle çıkacak.

Takımda:

Necip Uysal (sakat)

Mustafa Erhan Hekimoğlu (sakat)

Rafa Silva (mekanik lomber ağrı)

Orkun Kökçü (2 maçlık kırmızı kart cezası) bu mücadelede forma giyemeyecek.

Emirhan Topçu geri dönüyor

Bu sezon savunmanın en istikrarlı isimlerinden olan Emirhan Topçu, cezasını tamamlayarak yeniden kadroda yer alacak.

Antalyaspor maçında sarı kart cezası nedeniyle oynayamayan 25 yaşındaki stoper, teknik direktör Sergen Yalçın’ın görev vermesi halinde sahadaki yerini alacak.

Uduokhai ceza sınırında

Beşiktaş’ın savunma oyuncularından Felix Uduokhai, kart sınırında. Alman futbolcu yarınki mücadelede sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Maçın hakemi Atilla Karaoğlan

Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen olacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olarak açıklandı.