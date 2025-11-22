Türkiye, İsviçre’nin Aigle kentinde üç gün boyunca devam eden Avrupa Gençler Taekwondo Şampiyonası’ndan önemli bir başarıyla döndü. Organizasyonda mücadele eden ay-yıldızlı sporcular, toplam 7 madalya kazanarak turnuvaya damga vurdu. 20 milli sporcuyla katılan Türkiye, özellikle kadınlarda gösterilen performansla Avrupa üçüncülüğüne yükseldi.

Altın madalya Elifnaz Köseoğlu’ndan

Şampiyonanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Elifnaz Köseoğlu (+68 kg), çıktığı final karşılaşmasını üstün bir performansla kazanarak altın madalyaya uzandı. Köseoğlu’nun mücadelelerdeki baskın oyunu, teknik heyet ve izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

6 bronz madalya birden

Türk sporcular, farklı sıkletlerde elde ettikleri bronz madalyalarla takımın hanesine değerli puanlar kazandırdı. Bronz madalya kazanan isimler şöyle:

Azra Naz Kamış (44 kg)

Sıla Irmak Uzunçavdar (52 kg)

Mümüne Nur Göz (55 kg)

Altuğ Gesge (48 kg)

Emre Talha Evin (55 kg)

Yusuf Efe Mızrak (+78 kg)

Türkiye Taekwondo Milli Takımı, genç sporcuların ortaya koyduğu performansla Avrupa sahnesindeki istikrarlı yükselişini sürdürdü. Teknik heyet, elde edilen madalyaların gelecek büyük turnuvalar için umut verici olduğunu vurgularken, önümüzdeki dönem hazırlıklarının hız kesmeden devam edeceği belirtildi.