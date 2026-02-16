Hatay’ın Defne ilçesinde motosikletle akrobatik hareketler yaparak trafikte tehlike oluşturan ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücüye ağır yaptırımlar uygulandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ekipleri harekete geçirdi

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde bir motosiklet sürücüsünün trafikte akrobatik hareketler yaparak hem kendi canını hem de diğer sürücüleri riske attığını belirledi. Yapılan inceleme sonucunda sürücünün kimliği tespit edildi.

Sivil trafik ekipleri sürücüyü durdurdu

Sanal devriye çalışmaları sonucu kimliği belirlenen H.S. isimli kadın sürücü, 12 Şubat’ta Defne ilçesi Toygarlı Mahallesi’nde sivil trafik ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye düşüren davranışlarda bulunduğu tespit edildi.

46 bin TL ceza, ehliyete daimi iptal

Trafik ekipleri tarafından sürücüye çeşitli maddeler kapsamında toplam 46 bin 350 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca motosiklet trafikten men edilirken sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.