Son Mühür- İzmir, kent içi ulaşımda çevre dostu bir döneme geçiyor. Büyükşehir Belediyesi, kısa mesafelerde pratik ve karbon salımı düşük bir çözüm olarak “bisiklet taksi” sistemini hayata geçiriyor. Proje ilk etapta pilot bölgelerde uygulanacak. Küba’nın başkentinde yaygın olarak kullanılan “bicitaxi” modeline benzeyen sistem, Türkiye’de kamu eliyle işletilen ilk örneklerden biri olacak.

İZULAŞ işletecek

Projeyi İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma iştiraki İZULAŞ yönetecek.

Güzergâh planlamasından sürücü istihdamına kadar tüm süreç şirketin kontrolünde olacak.

Üç tekerlekli, sürücülü bisiklet taksiler yolcuları pedallamadan taşıyacak. Tüm sürücüler İZULAŞ bünyesinde profesyonel olarak görev yapacak.

Trafiği rahatlatacak mı tartışması

Uygulamanın ilk güzergâhları, yapılacak saha çalışmaları sonrası netleşecek.

Dar sokaklar, turistik alanlar ve motorlu araçların zor ilerlediği bölgeler öncelikli olarak değerlendirilecek. Ancak bu plan, bazı kesimlerde eleştirilere neden oldu.

Tuncay Özkan’dan sert sözler

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda projeye sert tepki gösterdi:

“Bu ilkelliği, çirkinliği, kulun kula gösterişinin şeytan aracını kim dayatıyor İzmir’e acaba? Trafiği rahatlatacak palavrası cehalet değilse kötülük. Nerede trafiği rahatlattı? Bu çok ayıplı bir iş. İnsan onurunu zedeleyen türden. İzmir’e yakışmayacak denli insan hakları karşıtı. Sadece Amerika değil, motorluları İngiltere’de de çirkinlik saçıyor.”

Özkan, sözlerinin devamında uygulamanın insan onuruna aykırı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kaba köleciliği bize modernlik diye mi yutturacaklar? Atalara kıyamadınız kaldırdınız, onların yerine İzmir insanını mı koşturacaksınız? Bu trafik kanununa da aykırıdır. Kim yapıyorsa karşısına dikilirim, dava da açarım. Yeter! Kölelik 100 yıl önce kalktı. Atatürk sayesinde bu topraklardan silindi. Bisikletli versiyonunu İzmir’de kim hortlatmak isterse karşısındayım.”

Yeşil ulaşım vizyonu tartışma yarattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, karbon salımını azaltan sürdürülebilir ulaşım projelerine son yıllarda hız vermişti. Elektrikli otobüsler, raylı sistem yatırımları ve bisiklet yolları bu vizyonun temelini oluşturuyor.

Ancak bisiklet taksi uygulaması, çevreci yaklaşım kadar etik ve toplumsal algı yönüyle de kamuoyunda tartışma yarattı.