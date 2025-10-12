Son Mühür- Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nin 3. haftasında Göztepe, deplasmanda Gaziantep Basketbol’a konuk oldu. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, hücumda etkili bir performans sergileyerek ilk çeyreği 23-15 önde tamamladı.

İlk yarıda fark açıldı

İzmir temsilcisi Göztepe, ikinci periyotta tempoyu artırmaya çalışsa da rakibin sert savunması karşısında zorlandı. Gaziantep Basketbol, etkili hücum organizasyonlarıyla farkı koruyarak devreye 45-31’lik üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyrekte üstünlüğünü sürdüren Gaziantep ekibi, Göztepe’nin hatalarından iyi faydalandı. Ev sahibi, hızlı hücumlarla farkı açarak periyot sonunda skoru 74-37’ye taşıdı.

Son periyotta toparlanmak isteyen Göztepe, skor üretmekte yine zorlandı. Gaziantep Basketbol ise tempoyu düşürmeden oyunu kontrol etmeye devam etti. Karşılaşma 97-61’lik farklı skorla Gaziantep Basketbol’un galibiyetiyle sonuçlandı.

Göztepe 3. haftada ilk galibiyetini arıyor

Bu sonuçla Gaziantep Basketbol sezondaki ikinci galibiyetini elde ederken, Göztepe henüz galibiyetle tanışamadı. İzmir temsilcisi, önümüzdeki hafta oynayacağı karşılaşmada moral bulmayı hedefliyor.