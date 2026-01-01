Son Mühür- Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni yıl dolayısıyla cezaevinden yazdığı mesajını paylaştı. Mesajında zaman kavramına değinen Soyer, insanların “yeni yıl” ve “yarın” gibi kavramlarla umutlarını canlı tuttuğunu, doğada ise bu ayrımların bulunmadığını ifade etti.

Yaşam kalitesinin yüzyıllar içinde geliştiğini ancak erdemler ve değerler açısından aynı ilerlemenin sağlanamadığını belirten Soyer, Seneca ve Shakespeare gibi yazarları anarak insanlığın ruhsal ve zihinsel dünyasının büyük ölçüde yerinde saydığını dile getirdi.

“Bu süreci öğrenerek geçirmeye çalışıyorum”

Cezaevinde geçirdiği son 6 ayın hayatında daha önce yaşamadığı bir deneyim olduğunu belirten Soyer, bu süreci boşa harcamamaya çalıştığını ifade etti. Her günü yeni şeyler öğrenerek değerlendirdiğini söyleyen Soyer, burada edindiği bir dersi yeni yıl vesilesiyle paylaşmak istediğini belirtti.

Yokluk vurgusu

Soyer, mesajında yokluk kavramına dikkat çekerek, sevdiklerin yokluğunun elle tutulur, gözle görülür bir boşluk yarattığını ifade etti. Doğanın sesleri, deniz kokusu, yağmur sonrası toprak kokusu, aileyle yapılan kahvaltılar ve dost sohbetlerinin değerinin çoğu zaman kaybedildiğinde anlaşıldığını dile getirdi.

Varlığı bilinen ancak ulaşılamayan şeylerin insanın içinde derin bir boşluk yarattığını belirten Soyer, bu boşluğun zamanla yürekte bir ağrıya dönüştüğünü kaydetti.

“Sevdiklerinizin kıymetini bilin”

Soyer, sevdiklerin varlığının farkında yaşanması halinde yoklukların pişmanlık değil, daha katlanabilir bir özleme dönüşeceğini ifade ederek, herkesin sevdikleriyle paylaştığı anların kıymetini bilmesi gerektiğini vurguladı.

Özgürlük çağrısı

Yeni yıla ilişkin dileklerini de paylaşan Soyer, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Dilerim, yeni yıl hapisteki tüm düşünce suçlularının ya da ‘adi suç’ kılıfı giydirilmiş tüm siyasi mahkumların da özgürlüklerine kavuştukları bir yıl olsun.”

Duruşmaya davet

Mesajının sonunda Tunç Soyer, 5 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da Şakran Cezaevi Yerleşkesi’nde duruşmasının yapılacağını hatırlatarak, uygun olanları duruşmaya davet etti.