Yeni yıl kutlamalarının ardından İzmir’in birçok noktasında cadde ve sokakların boş kaldığı görüldü. Kent merkezinde ve çevre ilçelerde trafik akışının düşük seviyede olduğu, araç yoğunluğunun oluşmadığı dikkati çekti.

Alsancak’ta iş yerleri kapalıydı

İzmir’in en hareketli bölgeleri arasında yer alan Konak ilçesine bağlı Alsancak’ta da benzer bir tablo oluştu. Bölgede çok sayıda iş yerinin kapalı olduğu, yaya trafiğinin ise sınırlı kaldığı gözlemlendi.

Vatandaşlar sahil ve açık alanları tercih etti

Yeni yılın ilk gününü değerlendiren bazı vatandaşların sahil kesimlerinde yürüyüş yaptığı, açık alanlarda vakit geçirdiği görüldü. Park ve sahil bantlarında zaman zaman hareketlilik yaşandı.

Gün içinde hareketlilik bekleniyor

Yetkililer ve kent sakinleri, günün ilerleyen saatlerinde özellikle öğle saatlerinden sonra şehir genelinde hareketliliğin artmasının beklendiğini ifade etti.