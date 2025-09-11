Son Mühür/ Beste Temel - Cezaevlerinde anneleriyle kalan ve eğitim evlerinde bulunan çocukların gelişimini desteklemek amacıyla yürütülen “İçeride Umut Var” projesine ilişkin değerlendirme toplantısı, Ege Üniversitesi’nde yapıldı.

Geniş katılımlı toplantı

Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; EGEÇEM Müdürü Prof. Dr. Sibel Sönmez, Anadolu Bilgelerini Araştırma Derneği Başkanı Ayşe Figen Tan, İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Nefise Kartal, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi temsilcileri katıldı.

Proje detayları

Prof. Dr. Mehmet Ersan, toplantıda 0-6 yaş grubunda anneleriyle birlikte cezaevlerinde kalan çocuklar ile 12-18 yaş arası eğitim evlerinde bulunan gençlere yönelik kapsamlı eğitim ve gelişim destek programının ele alındığını belirtti. Projedeki tüm etkinliklerin EGEÇEM koordinatörlüğünde yürütüleceğini ifade etti.

Program kapsamında 0-6 yaş grubundaki çocukların gelişimi desteklenecek, annelere yönelik eğitim programları düzenlenecek. Kurumlar arası ortak projeler planlanacak. Üniversite öğrencileri “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersleri kapsamında projeye dahil edilecek. Öğretim üyeleri ve üniversite personeli ile ortak atölye çalışmaları yapılacak.

“Çocuklarımız için faydalı bir adım”

Prof. Dr. Ersan, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği için son derece faydalı olacak bu proje kapsamında alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum. İş birliğinde bulunan tüm kurumlara teşekkür ediyorum” dedi.