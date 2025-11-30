Son Mühür- TÜİK’in güncel rakamlarına göre Türkiye’de ortalama yaşam beklentisi 78,3 yıl olurken; doğal yapısı, temiz çevresi ve beslenme alışkanlıklarıyla öne çıkan bazı şehirlerde bu sürenin 80 yılın üzerine çıktığı belirlendi.

Doğal çevre ve yaşam alışkanlıkları

Türkiye’nin farklı bölgelerinde yapılan incelemeler, yaşam süresinin çevresel koşullar ve yaşam tarzıyla yakından ilişkili olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle temiz hava, doğal su kaynakları ve geleneksel beslenme düzeninin hakim olduğu illerde ömrün daha uzun olduğu görülüyor. Buna karşılık yoğun şehir yaşamı, stres ve sağlıksız alışkanlıklar yaşam beklentisini düşürebiliyor.

Nüfus 86 milyona yaklaştı

TÜİK’in 1 Ekim 2025 itibarıyla yayımladığı verilere göre Türkiye’nin nüfusu 85 milyon 980 bin 654 kişiye ulaştı. Büyükşehirlerden kırsal bölgelere kadar tüm illerin güncel nüfusları paylaşılırken, aynı dönemde yapılan detaylı yaşam süresi araştırması 81 ilin ortalama ömür verilerini karşılaştırdı. Çalışmada özellikle Ege ve Karadeniz bölgelerinin üst sıralarda yoğunlaştığı dikkat çekti.

Türkiye’nin en uzun ömürlü illeri açıklandı

Araştırma sonuçlarına göre, ortalama yaşam süresinin en yüksek olduğu iller şu şekilde sıralandı:

10. Antalya

Kadın: 82,4

Erkek: 77,3

Ortalama: 79,7 yıl

9. Artvin

Kadın: 82,4

Erkek: 77,3

Ortalama: 79,7 yıl

8. Erzincan

Kadın: 82,3

Erkek: 76,9

Ortalama: 79,6 yıl

7. Ordu

Kadın: 83,0

Erkek: 77,2

Ortalama: 80,0 yıl

6. Rize

Kadın: 83,3

Erkek: 75,5

Ortalama: 79,4 yıl

5. Giresun

Kadın: 83,5

Erkek: 76,6

Ortalama: 80,0 yıl

4. Trabzon

Kadın: 83,8

Erkek: 76,8

Ortalama: 80,3 yıl

3. Gümüşhane

Kadın: 83,5

Erkek: 78,1

Ortalama: 80,8 yıl

2. Muğla

Kadın: 84,0

Erkek: 77,7

Ortalama: 80,7 yıl

1. Tunceli

Kadın: 84,1

Erkek: 77,0

Ortalama: 80,3 yıl