Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci’ye ilişkin ailesinin tutumu kamuoyunda merak konusu oldu. Gazeteci Nevşin Mengü, Cebeci’nin ablasıyla yaptığı telefon görüşmesinin ayrıntılarını kendi yayınında paylaştı.

İfade sonrası tutuklama kararı

Ela Rümeysa Cebeci, soruşturma kapsamında 17 Aralık’ta İstanbul Adalet Sarayı’nda ifade verdi. İfadesinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ablasından iddialara yanıt

Nevşin Mengü, yaptığı açıklamada Cebeci’nin ablasının basında ve sosyal medyada yer alan iddialara tepki gösterdiğini aktardı. Ailenin, kamuoyuna yansıyan bilgilerin büyük bölümünün gerçeği yansıtmadığını düşündüğünü belirten Mengü, “Ela Rümeysa’nın Mehmet Akif Ersoy ile yalnızca iş ilişkisi bulunuyor. Sosyal medyada dolaşıma sokulan parti videosunun Ela ile herhangi bir ilgisi yok. Video, Ela’nın telefonundan çıkmadı ve kendisi böyle bir ortamda bulunmadı” ifadelerini aktardı.

‘İtirafçı oldu’ iddiasına tepki

Mengü, Cebeci’nin bazı köşe yazarları ve yorumcular tarafından ortaya atılan iddialara şaşkınlık yaşadığını da dile getirdi. Şamil Tayyar’ın “itirafçı oldu” yönündeki iddiasına değinen Mengü, Cebeci’nin bu açıklamayı cezaevi sürecinde duyduğunu ve avukatıyla görüşme halindeyken bu tür bir bilginin paylaşılmasına tepki gösterdiğini aktardı.

Medya eleştirisi ve çifte standart vurgusu

Cebeci’nin, bazı gazetecilerin kullandığı ifadelerden rahatsızlık duyduğunu aktaran Mengü, “Kadın olduğu için çifte standart uygulandığını düşünüyor. Bazı isimler hakkında daha temkinli ve özel hayatı koruyan bir dil kullanılırken, kendisi hakkında çok daha sert ve doğrulanmamış yorumlar yapıldığını söylüyor” dedi.

Ailenin tutumu: ‘Ela’nın arkasındayız’

Ailenin tutumuna ilişkin de bilgi veren Mengü, “Biz aile olarak Ela’nın arkasındayız. Annem ve babam muhafazakâr bir yaşam tarzına sahip olmalarına rağmen Ela Rümeysa’ya güveniyorlar” açıklamasının yapıldığını aktardı.

Telefon şifresini savcılığa verdi

Mengü, Cebeci’nin soruşturma sürecindeki yaklaşımına dair de şu bilgiyi paylaştı: “Ela, devlete güvendiği için telefonunun şifresini savcılığa verdi. İncelendiğinde herhangi bir suç unsurunun bulunmayacağının ortaya çıkacağını düşündüğü için bu kararı aldığını ifade ediyor.”