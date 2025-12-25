Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan ünlü sunucu Ela Rümeysa Cebeci hakkında çarpıcı yeni detaylar ortaya çıktı. Cebeci, geçtiğimiz günlerde savcılığa başvurarak ek ifade vermişti.

Cebeci'nin savcılığa verdiği ifadedeki açıklamalar

Ela Rümeysa Cebeci, ifadesinde uyuşturucu kullanımıyla ilgili geçmişteki hatalarını kabul etmişti. Ünlü sunucu, "Uyuşturucuyu geçmişte kullandım, asla kokain ve kimyasal kullanmadım. Esrarın suç olduğunu bilmiyordum. Yurt dışında serbest olduğu için hataya düştüm. Ben uyuşturucu satıcısı değil, kullanıcısıyım" demişti.

Adli Tıp raporuna itiraz

Cebeci, Adli Tıp raporuna itirazda bulunarak, saç ve kan örneklerinin yeniden alınmasını talep etti. Cebeci’nin önceki raporda, saçında "esrar ile sentetik uyuşturucu, kokain ve metabolitleri" bulunduğu belirtilmişti. Ancak, ünlü sunucu, bu durumu kabul etmeyerek, yeniden test yapılmasını istemişti.

Saçında "bonzai" çıkmış

İsmail Saymaz'a göre; Adli Tıp'a sorulan soruya verilen cevap ise, Cebeci’nin saçında bulunan sentetik uyuşturucunun "bonzai" olduğunu ortaya koydu.

Bonzai, esrarla karıştırılan, düşük gelirli mahallelerde sıkça karşılaşılan ve ilk kullanımda ölümcül olabilen bir uyuşturucu türü olarak biliniyor. Kolay temin edilebilen ve düşük maliyetli bu madde, özellikle gençler arasında büyük bir tehdit oluşturuyor.