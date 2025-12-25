Son Mühür- Hürriyet yazarı Hande Fırat, köşesinde yayımladığı “Şimdi iğneyi batırma zamanı” başlıklı yazı serisinin ikinci bölümünde, Türk medyasının güncel durumunu ve mesleki sınırların giderek silikleştiğini değerlendirdi. Fırat, gazetecilikteki bu erozyonun hem basın hem siyaset açısından risk oluşturduğunu vurguladı.

Gazetecilik ve siyaset arasındaki sınırlar siliniyor

Fırat, yazısında Türkiye’de gazetecilerin sık sık siyasi aktör gibi hareket ettiğini belirtti. “ABD ve Avrupa’da bir gazeteci bir partinin temsilcisi gibi konuşamaz; yorum yapar ama mesafesini korur. Türkiye’de ise bu çizgi neredeyse tamamen ortadan kalkmış durumda” ifadelerini kullandı.

Fırat, tartışma programlarının siyasi iletişim için doğru şekilde kullanılmadığını, siyasetçilerin bu programlara ya çıkmadığını ya da davet edilmediğini, bunun yerine gazetecilerin parti sözcülüğüne soyunduğunu kaydetti.

Tartışma programlarının sahipleri siyasetçiler olmalı

Fırat, gazetecilere çağrıda bulunarak tartışma programlarına artık işin asli sahipleri olan siyasetçilerin çıkması gerektiğini belirtti. Gazetecilerin “bu partinin ya da şu partinin gazetecisi” olarak etiketlenmemesi gerektiğini ifade eden Fırat, “Gazetecilerin görevi doğruyu doğru, yanlışı yanlış olarak aktarmaktır” dedi.

Köşe yazarlığında sınır ve sorumluluk

Hande Fırat, köşe yazarlığının Türkiye’de yanlış yorumlandığını da dile getirdi. Yurtdışında köşe yazarlığının her gün yapılmadığını aktaran Fırat, köşe yazarının görevini, muhabirin haberini tekrarlamak yerine görüş ve analizlerini aktarmak olarak tanımladı.

Medya sisteminin sorunları

Fırat, medyadaki sorunların kişilere değil, sisteme bağlı olduğunu vurguladı. Muhabirlik tanımının kaybolması, sunuculuk görevlerinin boşalması, editoryal hiyerarşinin çökmesi ve medya sahipliğinin şeffaf olmaması gibi unsurların sistemsel sorunlar olduğuna dikkat çekti. “İğneyi kendimize batırmadan mesleği iyileştiremeyiz” ifadelerini kullandı.

Mitolojik benzetme: Medyanın Phaethon’ları

Yazısında Yunan mitolojisinden Phaethon örneğini kullanan Fırat, medya mensuplarının aşırı güç ve etkilerini kontrol edememeleri halinde felakete yol açabileceğini belirtti. “Phaethon’un güneş arabasını kontrol edememesi gibi, medya mensupları da kibrine yenik düşerse sonuç felaket olur” değerlendirmesinde bulundu.