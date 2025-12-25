Son Mühür- “Uyuşturucu” soruşturması kapsamında yeniden gözaltına alınan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran için adliyeye sevk öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Geceyi jandarmada geçirdi
Gözaltı işleminin ardından Saran’ın geceyi İl Jandarma Komutanlığı’nda geçirdiği öğrenildi. Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.
Savcılığa ifade verecek
Sağlık kontrolünün tamamlanmasının ardından Sadettin Saran’ın Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilerek savcılığa ifade vermesi bekleniyor. Adliye çevresinde güvenlik tedbirlerinin artırıldığı görüldü.
