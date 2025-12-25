Son Mühür- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, futbolda şike kumpası davasıyla bağlantılı olarak Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım" ve "soruşturma gizliliğini ihlal" suçlamaları yöneltildi.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan dört kişi, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Şüphelilerin savcılık sorguları başladı ve ifadelerinin alınması süreci devam ediyor.

Ali Koç şikayetçi olarak yer alıyor

Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, şikayetçi sıfatıyla dosyada yer alıyor.

Başsavcılıktan açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, kamuoyunda “2011 Futbolda Şike Soruşturması” olarak bilinen süreçte, Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ve bazı spor camiası üyelerini hedef alan ve FETÖ/PDY terör örgütü mensubu bazı eski kamu görevlilerinin usulsüz şekilde yürüttüğü soruşturmalara dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, Mehmet Baransu ile bağlantılı hareket ettikleri öne sürülen Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal’ın, FETÖ/PDY terör örgütüne yardım ve soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlamalarıyla savunmalarının alınması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildiği bildirildi.