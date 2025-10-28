Son Mühür/ Beste Temel - Efes Selçuk Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında TYT ve LGS’ye hazırlanan öğrenciler için Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Çamlık Nafiz Ulu Kültür ve Gençlik Merkezi’nde süreç değerlendirme sınavları düzenledi. 328 öğrencinin katıldığı sınavlar, gençlere sınav pratiği ve deneyim kazandırdı.

Ücretsiz deneme sınavlarına yoğun ilgi

Efes Selçuk Belediyesi, TYT ve LGS’ye hazırlanan öğrenciler için düzenlediği süreç değerlendirme sınavları ile öğrencilere gerçek sınav ortamında kendilerini test etme imkânı sundu. 25-26 Ekim tarihlerinde Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Çamlık Nafiz Ulu Kültür ve Gençlik Merkezi’nde eş zamanlı gerçekleştirilen sınavlara toplam 328 öğrenci katıldı.

Öğrenciler: “Bu imkân bizim için çok değerli”

Deneme sınavına katılan öğrenciler uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade etti. Ceylan Özçelik, “Bu denemeler öğrencilerin kendisini test etmesi için büyük fırsat. Filiz Başkanımıza gençlere bu destekleri verdiği için teşekkür ederiz” dedi. İbrahim Ayaz ise, “Evden uzak olmasına rağmen kütüphane ders çalışmak için çok verimli bir alan. Bu denemeler bize sınav öncesi büyük avantaj sağlıyor” ifadelerini kullandı. Poyraz İbiş ise, “Sınavlar ücretsiz ve çok faydalı. Okul başarımıza da olumlu katkı sağlıyor. Belediyemize teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Sınav pratiği kazandırıyoruz”

Efes Selçuk Belediyesi Kütüphane Müdürü Vedat Yolcu, deneme sınavlarının yıl boyunca devam edeceğini belirterek şöyle konuştu: “Öğrencilerimize LGS, TYT ve AYT yolunda destek vermeye devam edeceğiz. Her ay düzenli süreç değerlendirme sınavları yapıyoruz. 328 öğrencimiz hafta sonunda sınavlara katıldı ve memnuniyetlerini dile getirdi. Bu ücretsiz sınavlara katılmak isteyen öğrenciler kütüphanemize başvurabilir.”

Destek yıl boyunca sürecek

TYT-LGS süreç değerlendirme sınavları her ay ücretsiz olarak Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi ile Çamlık Nafiz Ulu Kültür ve Gençlik Merkezi’nde uygulanacak. Sınavlara katılmak isteyen öğrenciler başvurularını kütüphane üzerinden yapabilecek.