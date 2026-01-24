Son Mühür / İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay tarafından İzmir İnovasyon ve Teknoloji Firması (İZTEK) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden alınan Andaç Pamuk, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde yeni bir göreve getirildi. Pamuk, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in görevlendirmesiyle Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi çatısı altında Sanayi ve Teknoloji Politika Kurulu üyeliği görevini üstlenecek.

Özel’den mesaj: Sorumluluğumuz her zamankinden büyük

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Özel, Pamuk’a gönderdiği yazılı mesajında, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının başında iktidar mücadelemizi büyük bir inanç ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun tutsak alındığı, partimiz ve demokrasinin ağır bir saldırı altında olduğu bu dönemde millet iradesini ve demokrasiyi savunma sorumluluğumuz her zamankinden daha büyüktür” ifadelerini kullandı. Özel, mesajında ayrıca Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin çalışmalarına dikkat çekerek, “Kurulan ofis, teoriyi pratiğe, vaadi icraata dönüştürecek güçlü bir Hükümet Programı hazırlamak ve halkla buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Partimizin birikimi, adayımızın vizyonu ve mücadele azmiyle ülkemizin yok edilmiş kurumlarını yeniden ve daha güçlü şekilde inşa edeceğiz” dedi.

İmamoğlu: Hep birlikte başaracağız

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu da Pamuk’u yeni görevi için tebrik eden bir mesaj yayımladı. İmamoğlu mesajında, “Cumhuriyetimizin, demokratik rejimin, birlik ve beraberliğimizin ağır bir tehdit altında olduğu bu dönemde çok zorlu bir görev üstlendiniz. Tehdit, şantaj ve kumpaslarla yıldırmaya çalıştıkları CHP, ülkemizin geleceği adına büyük adımlar atmaya devam ediyor. Siz de bu onurlu yolun yürekli bir neferisiniz” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, CHP’nin politika kurullarının bu süreçte hem fikir hem de psikolojik bir dinamo görevi göreceğini vurguladı ve “Yalnızca seçimleri değil, geleceğimizi kazanmaya giden yolun tarif ve inşasında öncülük üstlenecek. Bu elbette çok büyük sorumluluk; ancak sizin şahsen bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirecek donanım ve karaktere sahip olduğunuz konusunda hiçbir tereddüdüm yok. Hep birlikte başaracağız ve bir pazartesi sabahı adalet ve hürriyet güneşinin pırıl pırıl parladığı bir Türkiye’ye uyanacağız” ifadelerini kullandı.