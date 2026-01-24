Uzun süredir kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olan Çeşme’de, Kutlu Aktaş Barajı’nda yaşanan artış olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Geçtiğimiz yılın sonunda neredeyse tamamen tükenme noktasına gelen barajda, yağışlarla birlikte kısmi bir toparlanma yaşandı.

Kritik eşikten yukarı çıktı

Geçen yıl sonunda doluluk oranı yüzde 0,01 seviyelerine kadar gerileyen baraj, bölgede su krizi tartışmalarını gündeme taşımıştı.

Son yağışların ardından ölçülen yüzde 15,50’lik doluluk oranı, yaz sezonu öncesi dikkatle izlenen bir seviye olarak öne çıktı.

Geçen yılın aynı döneminin gerisinde

İZSU tarafından paylaşılan resmi verilere göre, Kutlu Aktaş Barajı’ndaki mevcut su seviyesi geçen yılın aynı dönemine kıyasla hala daha düşük. Geçtiğimiz yıl aynı tarihlerde barajın doluluk oranı yüzde 21,46 olarak kaydedilmişti.

Uzmanlardan tasarruf çağrısı

Uzmanlar, barajdaki artışın sevindirici olduğunu ancak su sorununun tamamen ortadan kalktığını söylemek için erken olduğunu belirtiyor.

Su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı açısından tasarrufun önemine dikkat çekilirken, yağışların kesilmesi halinde seviyelerde yeniden düşüş yaşanabileceği uyarısı yapılıyor.

Yağışların seyri belirleyici olacak

Yetkililer, önümüzdeki süreçte yağışların devam etmesinin büyük önem taşıdığını vurguluyor. Bireysel ve kurumsal düzeyde alınacak tasarruf önlemlerinin, Çeşme’nin içme suyu güvenliği açısından kritik rol oynayacağı ifade ediliyor.