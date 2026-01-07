Son Mühür/ Beste Temel - İZSU Genel Müdürlüğü, kentin farklı noktalarında yürüttüğü altyapı yatırımlarıyla İzmir’in içme suyu sistemini güçlendirdi. Bu kapsamda Gaziemir’in Sarnıç Mahallesi’nde 205 milyon liralık yatırımla içme suyu altyapısı baştan sona yenilendi. Çalışmalar Fatih ve Hürriyet mahallelerinde eş zamanlı olarak sürdürüldü.

Proje çerçevesinde ekonomik ömrünü dolduran PVC borular söküldü, yerine daha dayanıklı ve uzun ömürlü duktil borular döşendi. Yatırım ile kayıp-kaçak oranlarının düşürülmesi ve artan nüfusun uzun yıllar güvenli içme suyuna kesintisiz erişimi hedeflendi.

15 kilometrelik imalat geride kaldı

İZSU Su İsale ve Dağıtım Dairesi Başkanlığı Merkez–Güney Bölgesi’nde görev yapan inşaat mühendisi Bekir Bekiroğlu, projede önemli bir aşamanın tamamlandığını belirtti.

Bekiroğlu, “Toplamda 60 kilometre duktil boru hattı ve 15 kilometre branşman hattı olmak üzere 75 kilometrelik kapsamlı bir altyapı yatırımı hayata geçti. Eylül ayında Başkanımız Cemil Tugay’ın temelini attığı projede bugün itibarıyla yaklaşık 15 kilometrelik imalat tamamlandı. Çalışmalar yüzde 25 seviyesine ulaştı. Hedefimiz, ekonomik ömrünü tamamlamış hatları tamamen devre dışı bırakarak kesintisiz, sağlıklı ve kayıpsız içme suyu sağlamak” dedi.

Bekiroğlu ayrıca proje kapsamında planlanan içme suyu deposunun ihale sürecinin de tamamlandığını ifade etti.

Üç ekip, 30 personel sahada

Sahada üç ekibin görev yaptığı, ekip sayısının ilerleyen süreçte artırılacağı bildirildi. Yaklaşık 30 personelin Fatih ve Hürriyet mahalleleri başta olmak üzere farklı noktalarda çalıştığı kaydedildi.

Bekiroğlu, “Çalışmalar etaplar hâlinde ilerledi. Bu yöntemle hem imalat hızı artırıldı hem de bölge sakinlerinin günlük yaşamı en az düzeyde etkilendi. İşin sözleşme süresi iki yıl olarak belirlendi ancak projenin planlanan takvimden önce tamamlanması hedeflendi. Yatırım tamamlandığında Sarnıç Mahallesi uzun ömürlü ve modern bir içme suyu altyapısına kavuşacak. Bölgenin yalnızca bugünü değil, geleceği de güvence altına alındı” ifadelerini kullandı.