Son Mühür/ Osman Günden- Buca Belediyesi, sosyal belediyecilik vizyonu kapsamında kadınların toplumsal hayattaki yerini sağlamlaştırmak ve onlara kapsamlı bir destek ağı sunmak amacıyla hayata geçirdiği yeni projesini tamamladı. Geçtiğimiz dönemde aramızdan ayrılan ve azmiyle tanınan merhum Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın isminin verildiği Kadın Danışma Merkezi, 13 Mart Cuma (yarın) günü düzenlenecek törenle hizmete giriyor.

Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, bu merkezin sadece bir bina değil; dayanışmanın, eşitliğin ve sarsılmaz bir umudun simgesi olacağını vurgulayarak tüm Buca halkını bu anlamlı açılışa davet etti.

Gülşah Durbay’ın adı Buca’da yaşayacak

Hizmete açılacak olan merkez, hem bir destek ünitesi hem de bir vefa simgesi olma özelliği taşıyor. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, merhum başkan Gülşah Durbay’ın kadın hakları ve yerel yönetimlerdeki kararlı duruşunun Buca’da ilham kaynağı olmaya devam edeceğini belirtti. Duman, yaptığı açıklamada, "Gülşah Başkanımızın nezaketini ve çalışma azmini bu merkezle geleceğe taşıyoruz. Burası, zorluklarla mücadele eden veya kendisini geliştirmek isteyen her kadının tereddüt etmeden adım atabileceği huzurlu bir nokta olacak" ifadelerini kullandı.

Beş Mahallenin kesişme noktasında kapsamlı hizmet ağı

Stratejik bir konumda yer alan Ova bölgesindeki Kadın Danışma Merkezi, bölgedeki beş mahallenin ortak hizmet noktası olarak tasarlandı. Merkez bünyesinde uzman personeller aracılığıyla psikososyal destek ve sosyal hizmet danışmanlığı gibi hayati önem taşıyan hizmetler ücretsiz olarak sunulacak. Kadına yönelik şiddetle mücadelede yerel bir kale görevi görecek olan birim, aynı zamanda kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmelerini sağlayacak eğitimlere, atölyelere ve kişisel gelişim seminerlerine ev sahipliği yapacak.

Çocuk oyun alanları ve kolay ulaşım imkanı

Merkez, annelerin hizmet alırken çocuklarını güvenle bırakabilecekleri özel oyun alanlarını da içerisinde barındırıyor. Bu sayede kadınların merkeze erişimi ve sunulan programlara katılımı kolaylaştırılıyor. Yarın gerçekleştirilecek açılış törenine katılmak isteyen vatandaşlar için Buca Belediyesi tarafından ulaşım desteği de sağlanacak. Saat 14.00’te Buca Belediyesi Ana Hizmet Binası önünden kalkacak araçlarla tören alanına transfer imkanı sunulacak.

