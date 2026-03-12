İzmir’in simge mekanlarından Kadifekale Şehitliği, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü öncesinde teknolojiyle harmanlanan köklü bir düzenlemeye ev sahipliği yapıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın koordinasyonunda başlatılan vizyoner proje kapsamında, vatan savunmasında canlarını feda eden kahramanlarımızın künye ve konum bilgileri dijital platformlara taşınıyor. Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bu kapsamlı çalışma, aziz şehitlerimizin hatıralarını modern çağın imkanlarıyla gelecek nesillere eksiksiz bir şekilde aktarmayı amaçlıyor. Türkiye’nin 81 ilindeki tüm şehitlikleri kapsayan bu dijital arşiv çalışması sayesinde, ziyaretçiler artık kahramanların hayat hikayelerine ve kabir konumlarına akıllı sistemler üzerinden anlık olarak ulaşabilecek.

Teknoloji ve vefa bir arada: Künyeler dijital ortama taşınıyor

İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, Kadifekale Şehitliği’nde hayata geçirilecek olan bu yenilikçi adımların detaylarını paylaştı. Şehitlerin emanetlerini korumayı en kutsal görev olarak addettiklerini vurgulayan Kömürcüoğlu, bakanlık bünyesinde başlatılan seferberlikle tüm kabristanların dijital haritasının çıkarıldığını belirtti. Bu sayede, vatan uğruna sergilenen eşsiz kahramanlık öyküleri sadece taş kitabelerde değil, dijital dünyada da kalıcı bir iz bırakacak. Kömürcüoğlu, şehitlerin kimlik bilgilerine erişilebilirliği artırarak, her bir kahramanın mirasını toplumun her kesimi için daha görünür kılmayı hedeflediklerini ifade etti.

"Şehitlikler Milletimizin bağımsızlık mührüdür"

Gelecek kuşaklara vatan sevgisini aşılamanın en etkili yolunun şehitlerin vakur hatırasını yaşatmak olduğunu söyleyen Kömürcüoğlu, şehitliklerin sadece birer kabristan değil, aynı zamanda bağımsızlık sevdamızın abideleri olduğunu dile getirdi. Ay yıldızlı bayrağın gölgesinde yatan kahramanların, milletin sarsılmaz iradesinin ebedi nişaneleri olduğunu belirten İl Müdürü, "Şehitlerimizi toprağa değil, milletimizin kalbine emanet ettik. Onların bıraktığı sarsılmaz mirası ve fedakarlığı daima yüreğimizde taşıyacağız. Bu toprakları bizlere vatan kılan iman ve cesaretin her bir örneği, Kadifekale’den tüm Türkiye’ye bir gurur vesilesi olarak yankılanmaya devam edecektir" dedi.

Mehmet Akif’in dizeleriyle tarihe sığmayan kahramanlık

Konuşmasında Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ölümsüz mısralarına da yer veren Kömürcüoğlu, şehitlik mertebesinin yüceliğine dikkat çekti. "Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın, gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın" dizelerinin, Türk milletinin şehitlerine duyduğu derin hürmetin en estetik ifadesi olduğunu belirtti. Bu asil ruhun nesiller boyu aktarılmasının önemine değinen Kömürcüoğlu, tarihin dahi sığdıramayacağı bu büyük kahramanlığın, dijitalleşen yeni sistemlerle hafızalarda tazelenmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Devlet korumasındaki çocuklar şehitlerin izinde

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın talimatlarıyla projenin titizlikle yürütüldüğünü hatırlatan İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, sosyal sorumluluk boyutuna da değindi. Devlet himayesi altında yetişen çocukların milli ve manevi değerlerle donatılması amacıyla, bayramdan bir gün önce şehitliklere özel ziyaret programları düzenleneceğini açıkladı. Bu anlamlı ziyaretlerin, genç yüreklerde minnet duygusunu pekiştireceğini ifade eden Kömürcüoğlu, "Bakanlık olarak attığımız her adımın temelinde şehitlerimize duyduğumuz derin şükran hissi yatmaktadır. Tüm kahramanlarımızı rahmet ve özlemle yad ederken, onların aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.