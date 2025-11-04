Ankara merkezli yürütülen ve Türkiye'nin stratejik kurumlarını hedef alan bir soruşturma dalgası, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarına yönelik önemli adımların atıldığını gösterdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle sürdürülen bu soruşturmalar neticesinde, örgütün gizli haberleşme ağı deşifre edildi ve aralarında önemli teknoloji ve enerji kurumlarından çalışanların bulunduğu 19 kişi hakkında eş zamanlı gözaltı kararı verildi.

Şifreli iletişimin yeni adresi: 'SIGNAL' uygulaması deşifre edildi

Başsavcılık tarafından yürütülen detaylı adli süreçte, dijital materyaller üzerinde yapılan kapsamlı şifre çözümleme işlemleri kritik bir bulguyu ortaya çıkardı. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerinin, ByLock gibi önceki kriptolu iletişim araçlarının deşifre edilmesinin ardından, örgütsel yazışmalar için 'SIGNAL' adlı uygulamayı kullandıkları tespit edildi. Bu uygulama üzerinden, örgütün gizliliğe büyük önem verdiği, şifreli ve kriptolu mesajlaşmalar gerçekleştirdiği belirlendi. Elde edilen veriler, örgüt üyelerinin gizliliği sağlamak amacıyla sürekli olarak yeni iletişim yöntemlerine başvurduğunu gösteriyor. Başsavcılık kaynakları, dijital izlerin titizlikle takip edilmesi sayesinde bu yeni haberleşme stratejisinin çökertildiğini ifade ediyor.

Stratejik kurum çalışanları gözaltında

Gözaltı kararı verilen toplam 19 şüphelinin profil ve görev yerleri, operasyonun hassasiyetini bir kez daha kanıtladı. Şüpheliler arasında Türkiye'nin bilimsel, teknolojik, savunma sanayi ve telekomünikasyon alanındaki en kritik kuruluşlarında görev yapan isimler bulunuyor. Bu şahısların 2'sinin Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 1'inin savunma sanayinin devlerinden Aselsan, 1'inin Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) ve 1'inin de Türk Telekominikasyon Anonim Şirketi (Türk Telekom A.Ş.) çalışanı olduğu belirlendi. Geri kalan şüphelilerin de çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarında örgütle bağlantılı faaliyetler yürüttüğü tahmin ediliyor. Bu durum, terör örgütünün devletteki kritik kadrolara sızma ve buralardan bilgi temin etme çabasını açıkça gözler önüne seriyor.

Ankara merkezli beş ilde eş zamanlı operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düğmesine basıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koordine edilen operasyonlar, Ankara merkezli olmak üzere toplam beş farklı ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Gözaltı kararı verilen şahısların ikamet ve çalışma adreslerinde detaylı aramalar yapılırken, örgütsel dokümanlara ve dijital materyallere el konuldu. Yakalanan şüphelilerin sorgulanmak üzere Ankara'ya getirileceği ve soruşturmanın derinleştirilerek devam edeceği bildirildi. Bu operasyonun, örgütün kamudaki yapılanmasına indirilmiş önemli bir darbe olduğu ve yeni bilgilere ulaşılması açısından kilit rol oynayacağı belirtiliyor.