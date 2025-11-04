Son Mühür - Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin etkileri devam ederken, bölgede sarsıntılar sürüyor. Bugün saat 15.35’te kaydedilen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, A Haber yayınında Sındırgı’daki hareketlilikle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ekranda görüntülenen harita üzerinden artçı depremlerin neden olduğu hareketliliği değerlendiren Üşümezsoy, şunları söyledi:

''Şu kırmızılar gördüğünüz bugün olan artçı depremlerin olduğu yer. Şu gördüğünüz çizgi, şurası boşluk, Burası onun güneyindeki Sındırgı Dağı. Hani Sındırgı'da deprem olduğu halde diyordum ki bütün artçılar güneye doğru.''

''Bu artık Sındırgı'nın fayında olan artçılar değildi''

''İsak Yılmaz belirtmişti. Bu artık Sındırgı'nın fayında olan artçılar değildi. Sındırgı fayında olsaydı artçılar şu alana dizilecekti. Çünkü fay onun altında 15 kilometre derinde şehrin altında köklenmiş. Ancak dağa doğru gelince daha üzerinde yan yana paralel listrik faylar var.

Oradaki artçılar hemen devam ettiğim zaman bakın bu ikincisine geldi. Bu ikinci yere. Sındırgı'dan sonra bugünkü ikinci olanı. İşte burada üçüncü sistem olabilir mi diye baktığımız böyle bir yakışığı var. Burası Simav fayı, ana fay buradan giden. Ama burada Sındırgı'nın getirdiği sistem. Hemen bir tane daha geçelim öbürüne. Çünkü çok şekiller var burada. Onları yeter ki görebilelim.''

''Artçı depremler oldu ama Simav depremi değildi...''

Ya dağdan böyle bakınca görürsünüz uydudan bunu gösterdiğim için. Daha netleştirirken burada Simav'ı anlatmak için buraya geldik. Bakın bu Simav Dağı. Simav'da birçok artçı depremler oldu ama Simav depremi değildi. Şu gördüğünüz, diyorum, Eğrigöz'le buradaki şey arasında, bu Emet arasında kuzeye doğru giden yarıklar var.

O yarıklarda olan depremlerle buradaki büyük deprem arasında hiçbir ilgi yok. O yarıklarda olan depremler, Akhisar'da olan depremler deprem fırtınası yaratıyor ama büyük depreme gelmiyor. Ama Simav'ı gösterdiğimiz için bunu görün diyorum. Yukarıdan bakınca bizim de yukarıda gördüğümüz ki Sındırgı da burada.''

''6'lık deprem olabilir...''

''Simav Dağı'nın böyle yüksek olmasının sebebi de yukarı doğru yükseliyor dağ, önü çöküyor ve depremler bu hat boyunca dizilmiş oluyor. Şimdi şuradaki bir kırmızılık var. Bu beni düşündürür. Bu da artçı mı yoksa yeni depremin öncüleri mi? Yani burada birincisi kırıldı bunun dibinde. O artçılar hep buradaydı. İkinci buraya geldi, burası kırıldı. Şurada da böyle bir kümelenme var. Burada da bir aynı şekilde bir altılık deprem olabilir.''