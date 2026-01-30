Son Mühür- Hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Tuba Ünsal, katıldığı televizyon programında yaptığı içten açıklamalarla dikkat çekti.

Ünlü oyuncu, ilişkilerden hayata bakışına, özel kararlarından son aşkına kadar birçok konuda samimi ifadeler kullandı.

“Kimsenin peşinden koşmadım”

Aşk hayatına dair net bir duruş sergileyen Tuba Ünsal, bugüne kadar hiçbir ilişkisinde karşı tarafın peşinden koşmadığını vurguladı. Ünlü isim, ilişkilerde kendi sınırlarını bildiğini ve bu konuda taviz vermediğini belirterek izleyicileri şaşırttı.

“İlişkinin içinde çok paspas oldum”

Geçmiş ilişkilerinde yaptığı fedakarlıklara değinen Ünsal, duygusal anlamda zorlandığı dönemleri anlattı. “İlişkinin içinde çok paspas oldum.

Evde yemek de yapayım, çocuklara da bakayım derken bir gün çöktüm. Aşk dediğin bu değil,” sözleriyle, yaşadığı duygusal tükenmişliği dile getirdi.

Bali’deki villalar için dikkat çeken karar

Son dönemde aldığı bir kararla da gündeme gelen Tuba Ünsal, Bali’de sahip olduğu iki villayı yönetmenin kendisi için zorlayıcı olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, ilk aldığı villasını satışa çıkarma kararı aldığını açıkladı.

“İki villayı birden yönetemem. Zaten sık gidemiyorum, durmasına gerek yok,” diyen Ünsal, villanın Bali’nin en bilinen yoga stüdyolarından birine yakın olduğunu ve evi aslında çocuklarının eğitimi için aldığını ifade etti.

“Kırık Kalpler Atölyesi”

Oyunculuğun yanı sıra kişisel gelişim alanında da çalışmalar yapan Ünsal, duygusal iyileşmeye odaklanan “Kırık Kalpler Atölyesi” programıyla da adından söz ettiriyor. Ünlü isim, yaşadığı deneyimlerin bu projeye ilham verdiğini belirtti.

11 yaş küçük sevgilisiyle mutluluk pozları

Tuba Ünsal, özel hayatındaki yeni sayfayı da gizlemedi. Ünlü oyuncu, kendisinden 11 yaş küçük sevgilisi Emir Ulusoy ile ilişkisini sosyal medya paylaşımlarıyla kamuoyuna duyurdu.

Çiftin paylaştığı fotoğraflar, kısa sürede büyük ilgi görürken, aralarındaki samimiyet ve mutluluk dikkatlerden kaçmadı.