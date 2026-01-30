Son Mühür- Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Doğukan Güngör, test sonucunun pozitif çıkması sonrası başrolünde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisine veda etmişti. Oyuncunun diziden ayrılığı, izleyiciler arasında büyük yankı uyandırmıştı.

Yapım kararıyla diziden çıkarıldı

Dizide Fatih Ünal karakterine hayat veren Doğukan Güngör, yaptığı açıklamada Show TV yönetiminin aldığı kararla projeden ayrıldığını duyurmuştu. Gelişmenin ardından yapım ekibi, karakter için yeni bir oyuncu arayışına girmişti.

Fatih Ünal’ı canlandıracak Emre Dinler ilk kez ekranlarda

Yapımcıların aldığı karar doğrultusunda, Fatih Ünal karakteri için Emre Dinler ile anlaşmaya varılmıştı. Dinler, Kızılcık Şerbeti’nin bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde izleyici karşısına çıkarak karakteri ilk kez canlandıracak.

Doğukan Güngör’den veda ve destek mesajı

Öte yandan Doğukan Güngör, diziden ayrılmasının ardından yerine gelen Emre Dinler ile sette bir araya gelmişti. Veda pastasının kesildiği buluşmada Dinler’e sarılarak başarılar dileyen Güngör, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Yeni gelen arkadaşımızın da herkes arkasında olsun lütfen. Zor bir görev devraldı. Herkes onunla da beraber olsun. Her şey için teşekkür ederim.”

İzleyici yeni Fatih’i merak ediyor

Oyuncu değişikliğinin ardından dizinin sıkı takipçileri, Fatih Ünal karakterinin Emre Dinler yorumuyla nasıl bir çizgide ilerleyeceğini merakla bekliyor. Yeni bölüm, bu akşam Show TV ekranlarında olacak.